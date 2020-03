Zašto su bivši toliko privlačni?

Oživljavanje veze uvijek iznova budi intenzivne emocije. Osoba može doživjeti pravi vrtlog osjećaja, od intenzivne ljubavi, ljutnje, ljubomore, tuge i tjeskobe zbog stanja veze u samo nekoliko dana.

Studija provedena 2012. na mladima pokazala je da se čak 44 posto ispitanika vratilo bivšem partneru/partnerici, odnosno prekidalo vezu pa ju ponovno nastavljalo.

Studija iz 2013. navodi da se više od trećine parova koji prekinu, pomire, piše portal Good Therapy. Isto se događa petini oženjenih parova. Čak i kada je veza nepovratno uništena, bivši partneri se mogu voljeti ili osjećati snažnu privlačnost jedno prema drugome.

Ovo su šest najčešćih razloga zbog kojih se ljudi vraćaju bivšima:

- jaka ljubav i povjerenje koju osjećaju za partnera

- jaka želja za ulaganjem u vezu

- neizvjesnost koju nosi budućnost može potaknuti ljude koji su prekinuli da se pomire

- osjećaj odgovornosti prema obitelji i obiteljske dužnosti. Čak i ako je veza u kojoj živi nesretna. partner se vraća iz obveza prema djeci i obitelji

- strah od samoće: osobe koje su dugo bile u vezi moraju naučiti biti same. Za mnoge je to preteško pa se vraćaju bivšima. Čak i nesretne veze smatraju boljima do samačkog života.

- vjerovanje da je prekid pomogao da se problemi u vezi riješe, a partnerovo ponašanje promijeni