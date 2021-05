Zašto ste često žedni?

Žedni ste? Pije vam se nešto? Prije nego što to napravite, trebali bi znati zašto ste zapravo žedni i što to znači...

Žeđ može biti pokazatelj da se previše znojimo i da trebamo piti više vode, Uz to može biti i simptom nekih bolesti, kao i nuspojava nekih dijeta. Stoga, ako ste stalno žedni, evo nekoliko mogućih neočekivanih razloga za to.

Anemija - oni koji su anemični ne proizvode dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica, zbog čega tijelo ne dobiva dovoljno kisika. Kako se anemija pogoršava, ona može uzrokovati žeđ uz druge simptome poput premorenosti i slabosti. "tijelo vam gubi crvene krvne stanice brže nego što ih može nadomjestiti i gubitak tekućine će željeti nadomjestiti aktiviranjem žeđi", kaže Rosen.

>> 10 najboljih i najgorih načina da ugasite žeđ ovog ljeta >>

Dijabetes - kada imate dijabetes u krvi se nakuplja glukoza što tjera bubrege da rade više kako bi to apsorbirali. Kada bubrezi to više ne mogu tijelo počinje proizvoditi više urina neko obično. "Često mokrenje donijet će sa sobom i žeđ. To dovodi do pijenja više tekućine, što ponovno stvara problem", kaže dr. Heather Rosen. Ovaj simptom zove se polidipsija, odnosno žeđ koju nikako ne možete ugasiti. Naravno, tu su i drugi simptomi koji se pojavljuju uz to pa sama žeđ ne znači da imate dijabetes, ali trebali biste se posavjetovati s liječnikom ako imate još nekih tegoba.

>> 5 razloga zašto se budite žedni... kao graba :) >>

Niskokalorična dijeta - žeđ je normalna nuspojava niskokaloričnih dijeta. Kada značajno smanjite unos ugljikohidrata, glikogen se troši, a za svaki gram glikogena vezana su tri grama vode. Tako, dok ste na keto dijeti i pokušavate postići ketozu, vaše tijelo troši uskladišteni glikogen zbog čega ste žedniji nego inače. "Kako se metabolizam mijenja prvih nekoliko tjedana ketoze, tijelo prolazi kroz promjene u razinama elektrolita i tekućine", kaže dijetetičarka Ginger Hultin. "Neki ljudi primjećuju da su jako žedni i da mokre više nego inače", dodaje. Ako ste na keto dijeti važno je piti puno vode.

Više vježbanja - ako pijete puno vode možda vas čudi kako vam se odjednom čini da vam nikako nije dosta vode. Moguć razlog je što ste pojačali treninge. Ako ste aktivniji nego dosad, količina vode koju ste dosad konzumirali možda više nije dovoljna. Kada se više znojite, gubite više vode i morat ćete piti više vode da biste kompenzirati taj gubitak. Stručnjaci preporučuju da popijete vodu 15 minuta prije treninga te oda svakih 20 minuta treninga popijete još 236 ml kako bi ostali hidrirani, piše Men's Health.

>> Što će najbolje utažiti žeđ? >>

Suha usta - ako imate osjećaj da su vam usta jako suha to može pojačati osjećaj žeđi. Ipak, kserostomija je tanje gdje žlijezde ne proizvode dovoljno sline za vlaženje usta. Ovo može biti rezultat terapije zračenjem zbog raka, nekih lijekova, pušenja ili starenja. Neki drugi simptomi su loš zadah i upaljene desni. Ako imate suha usta i ovo stanje, liječnici preporučuju da povećate unos vode.