Zašto se trebamo ljubiti što više

Komunikacija s nekim koga volimo podrazumijeva, naravno, i ljubljenje. I dugo se već smatra da je takvo fizičko izražavanje naklonosti i nježnosti jedna od tri naše osnovne potrebe.

Tijekom istraživanja koje je vodio Kory Floyd sa Sveučilišta Arizona, psiholozi su se fokusirali na poljupce s romantičnom/seksualnom konotacijom, a rezultati... poželjet ćete se ljubiti još više.

Znanstvenici su istraživali kako ljubljenje djeluje na stres i opće mentalno stanje, a u studiji su sudjelovali parovi koji su u braku ili još izlaze, ali žive zajedno.

Tijekom šest tjedana pola parova koji su sudjelovali u istraživanju dobilo je "uputu" prema kojoj se trebaju ljubiti češće nego što to inače rade, piše YourTango.

"U početku možete jednostavno ciljano sjesti tijekom dana i ljubiti se. Nakon nekog vremena verojatno ćete primijetiti da vam je to postao 'rutinski' dio vaše interakcije. Očekujemo da će se to dogoditi u trenutku kada se budete ljubili češće i duže nego što to trenutno radite", zaključuje Floyd.

Ostali parovi su se trebali nastaviti ponašati uobičajeno.

Zadovoljstvo, stres, kolesterol...

Iako je proučavano i mnogo drugih faktora, ključna promjena koja je uočena među sudionicima istraživanja ticala se njihovog zadovoljstva u vezi, stresa i razina kolesterola.

