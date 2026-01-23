Zašto nam je toliko teško koncentrirati se na posao

Manjak koncentracije ubojica je produktivnosti. Bez obzira na to učimo li, radimo ili čistimo kupaonicu, ako nismo koncentrirani na zadatak pred nama obavit ćemo ga loše ili ga uopće nećemo obaviti.

Moramo očekivati da će nas prije ili kasnije netko ili nešto prekinuti, no problem postaje kada svakom od tih uzroka dozvoljavamo da diktira koliko ćemo mu i koliko često posvećivati vrijeme.

Zašto nam se toliko teško usredotočiti?

1. Loša tjelesna forma

Ako smo umorni ili iscrpljeni ne možemo misli držati pod kontrolom. Ljudskom tijelu potrebno je kretanje, a vježba pomaže u regulaciji hormona. Isto tako, pomaže smanjenju simptoma depresije i anksioznosti. Jedno britansko istraživanje dokazalo je da su ljudi produktivniji onih dana kad vježbaju.

2. Hrana i piće

Počnimo od dehidracije - zbog manjka tekućine osjećamo se umorno, a mozak sporije funkcionira. Nezdrava hrana uzrokuje lošu probavu, a time postajemo osjetljiviji na bakterije. Osim što možda patimo od probavnih problema što je dovoljno da nas onemogućava u normalnom funkcioniranju, ne dobivamo dovoljno hranjivih tvari iz hrane koju konzumiramo što nas dodatno iscrpljuje.

3. Emocije koje gajimo prema zadatku

Ljudi emocije vežu uza svaki doživljaj i događaj, a one koje gajimo prema zadatku pred nama odredit ćek koliko ćemo ga uspještno obaviti. Ako prema njemu osjećamo strah i odbojnost, to će nas poticati da razmišljamo negativno, zbog čega će naša usredotočenost posustajati. Potrebno je uzeti si vremena kako bi na zadatak počeli gledati s pozitivnije strane i pronašli nešto dobro u svakoj prilici. Na taj način lakše bismo se usredotočili na te dobre strane i koncentrirali na njih.

4. Previše distraktora

Najčešće nam u današnje doba pažnju s važnijih stvari skreće tehnologija. Poruke, pozivi, obavijesti i društvene mreže opsjedaju nas sa svih strana i u nama bude potrebu da sa svime budemo u toku. Pema jednom istraživanju, potrebno je 25 minuta i 26 sekundi da se dobro usredotočimo nakon što nam netko skrene pozornost sa zadatka. To je izgubljenih skoro pola sata samo zato jer smo uzeli telefon u ruke i išli provjeriti tko nam je lajkao posljednju sliku na Instagramu. A što ako odlučimo takve stvari provjeravati svakih sat vremena?

5. Multitasking

Obavljanje više stvari odjedanput zvuči primamljivo, no je li produktivno? Samo 2% populacije može to uspješno raditi dok svi ostali zapravo samo gube vrijeme. Ljudski mozak nije stvoren da obavlja desetak stvari odjedanput. Kad više poslova obavljamo u isto vrijeme, produžuje se vrijeme koje nam je potrebno da nešto obavimo i sprječavamo se da svo znanje i vještine uložimo u jedan zadatak, zbog čega nijedan od poslova neće biti obavljen kako treba.