Zašto Mujo zove policiju?!
Naravno da je napravio neku žešću glupost iz koje je samo policija može izvući...
Fotografija vijesti (Arhiva)
Mujo se odjednom uplaši i odmah zove policiju:
- 'Alo, jel' to policija?
S druge strane čuje odgovor:
- Je, izvol'te...
Mujo zavapi:
- De pošalj'te patrolu odma', slučajno sam gurn'o svoju Fatu kroz prozor...
Policajac odgovori:
- Nema problema, šaljemo i hitnu!
Mujo panično nastavi
- Ma šalj' koga o'š, sam' da dođu odma', evo je čujem na stepeništu, de da ja odem s vama živ i zdrav...
17.12.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar