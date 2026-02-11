Muju u problemima na policiji

Mujo došao na policiju prijaviti da mu je nestala žena Fata. I dok on čeka na red, ispred njega već jedan čovjek prijavljuje da je i njemu nestala žena Mara.

Pita policajac kako izgleda Mara, a čovjek će:

- Visoka, lijepa, plave duge kose, velikih plavih očiju, ima velike grudi...

Pita zatim policajac Muju kako izgleda Fata, a Mujo slegne ramenima:

- Ajmo mi tražit Maru, jebo Fatu, sna'će se već ona...