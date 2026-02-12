Kad mali Perica traži sam sebe...
... nije mu lako... naime, izgubio se i ne zna kako se vratiti doma, a niti njegove upute odraslima nisu baš nešto...
Fotografija vijesti (Arhiva)
Perica stoji nasred ceste i plače na sam glas... vidi ga neki čovjek i odmah dođe do njega:
- Nemoj plakati, reci šta je?
Perica jedva zajeca_
- Izgubio sam se
Čovjek čučne kraj njega:
- Pa dobro kako se zoveš?
Perica uzdahne:
- Pericaaaaaa.... kmeeeee!
Čovjek uzdahne:
- Dobo Perice, a jel' znaš svoju adresu?
Perica klimne glavom, pa ga čovjek upita:
- Okej, koja je tvoja adresa?
Perica šmrcne:
- perica@gmail.com!!
12.02.2026. 06:57:00
