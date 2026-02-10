Fata kod proročice
Što je proročica vidjela Fati u kartama i što još zanima Fatu
Došla Fata kod proročice da joj u kartama pogleda sudbinu. Baci proročica karte, gleda nešto, kad najednom problijedi i reče:
- Ajme, nesreća!
Fata se zabrine pa je upita:
- Kakva nesreća, govori!
Proročica odgovori:
- Ma ne mogu, grozno je ...
A Fata uporna, pa kaže:
- Ma reci, što god da je, mogu ja to podnijeti.
- Pa umrijet će ti Mujo ...
Fata se zamisli i upita:
- Nego, pogledaj mi malo bolje, hoće biti kakve policijske istrage tada?
10.02.2026.
