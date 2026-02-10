Došla Fata kod proročice da joj u kartama pogleda sudbinu. Baci proročica karte, gleda nešto, kad najednom problijedi i reče:

- Ajme, nesreća!

Fata se zabrine pa je upita:

- Kakva nesreća, govori!

Proročica odgovori:

- Ma ne mogu, grozno je ...

A Fata uporna, pa kaže:

- Ma reci, što god da je, mogu ja to podnijeti.

- Pa umrijet će ti Mujo ...

Fata se zamisli i upita:

- Nego, pogledaj mi malo bolje, hoće biti kakve policijske istrage tada?