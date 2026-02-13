Plavuša na pecanju... samo gdje?
Nije njima lako, plavušama mislimo... uvijek se nađe neki pametnjaković...
Nije to baš tako kao što izgleda... ;) (Arhiva)
Plavuša dođe na led i napravi rupu u ledu da bi pecala. Kako počne pecati tako začuje glas s visine:
- Ovdje nema riba!
Plavuša uopće ne trzne, ali se glas začuje još jednom:
- Ovdje nema riba!
Pogledava ona oko sebe, ali ne vidi nikoga i nastavi pecati. Nakon kratkog vremena opet začuje glas:
- Ovdje nema ribe!
Uzdigne ona pogled i upita stidljivo:
- Bože, jesi li to ti?
Glas ljutito odvrati
- Ne, ja sam spiker Ledene dvorane, zašto ste iskopali rupu u ledu?!
13.02.2026. 06:55:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar