Plavuša na pecanju... samo gdje?

Nije njima lako, plavušama mislimo... uvijek se nađe neki pametnjaković...

Nije to baš tako kao što izgleda... ;)
Nije to baš tako kao što izgleda... ;) (Arhiva)
Plavuša dođe na led i napravi rupu u ledu da bi pecala. Kako počne pecati tako začuje glas s visine:

- Ovdje nema riba!

Plavuša uopće ne trzne, ali se glas začuje još jednom:

- Ovdje nema riba!

Pogledava ona oko sebe, ali ne vidi nikoga i nastavi pecati. Nakon kratkog vremena opet začuje glas:

- Ovdje nema ribe!

Uzdigne ona pogled i upita stidljivo:

- Bože, jesi li to ti?

Glas ljutito odvrati

- Ne, ja sam spiker Ledene dvorane, zašto ste iskopali rupu u ledu?!

