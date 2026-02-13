Plavuša na pecanju... samo gdje?

Plavuša dođe na led i napravi rupu u ledu da bi pecala. Kako počne pecati tako začuje glas s visine:

- Ovdje nema riba!

Plavuša uopće ne trzne, ali se glas začuje još jednom:

- Ovdje nema riba!

Pogledava ona oko sebe, ali ne vidi nikoga i nastavi pecati. Nakon kratkog vremena opet začuje glas:

- Ovdje nema ribe!

Uzdigne ona pogled i upita stidljivo:

- Bože, jesi li to ti?

Glas ljutito odvrati

- Ne, ja sam spiker Ledene dvorane, zašto ste iskopali rupu u ledu?!