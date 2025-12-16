Kako je Mujo prosio Fatu
Što se dogodi kad Mujo dođe kod Fatinih roditelja isprositi njenu ruku, a tamo ga baš ne dočekaju kako je on zamislio
Što je krenulo po krivu? (Dreamstime)
Mujo odlučio zaprositi Fatu, pa kako je red, ode do njenih roditelja i izloži im svoje planove. No, stari Ibro, Fatin otac, izbaci ga naglavačke iz kuće psujući mu sve po spisku.
Mujo se diže sa zemlje, otrese odijelo i krene po čaršiji mumljajući sebi u bradu:
- Nisam ti dovoljno dobar, a? Dobro, dobro, Ibro, moli'ćeš ti men' na koljenima za devet mjeseci!
