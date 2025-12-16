« Vic dana
Kako je Mujo prosio Fatu

Što se dogodi kad Mujo dođe kod Fatinih roditelja isprositi njenu ruku, a tamo ga baš ne dočekaju kako je on zamislio

Što je krenulo po krivu?
Što je krenulo po krivu? (Dreamstime)
Mujo odlučio zaprositi Fatu, pa kako je red, ode do njenih roditelja i izloži im svoje planove. No, stari Ibro, Fatin otac, izbaci ga naglavačke iz kuće psujući mu sve po spisku.

Mujo se diže sa zemlje, otrese odijelo i krene po čaršiji mumljajući sebi u bradu:

- Nisam ti dovoljno dobar, a? Dobro, dobro, Ibro, moli'ćeš ti men' na koljenima za devet mjeseci!

