Kad plavuša padne na vozačkom...
... pokušava je utješiti frendica, no zapravo obje to baš nisu najbolje shvatile ;)
E da... ;) (Arhiva)
Dvije plavuše pričaju na Špici i jedna pita drugu:
- Čujem da si pala vozački ispit?!
Druga nevoljko odgovara:
- A jesam...
- Pa kako?, upita je prva.
Druga plavuša krene objašnjavati:
- Ulazim ja u kružni tok i na okruglom znaku pise 30. I ja 30 puta obišla u krug i instruktor kaže pali ste...
Druga je sažalno pogleda i suosjećano reče:
- A jooj, mora da si pogresno brojala, hoće to tako...
14.02.2026. 06:52:00
