Kad plavuša padne na vozačkom...

Dvije plavuše pričaju na Špici i jedna pita drugu:

- Čujem da si pala vozački ispit?!

Druga nevoljko odgovara:

- A jesam...

- Pa kako?, upita je prva.

Druga plavuša krene objašnjavati:

- Ulazim ja u kružni tok i na okruglom znaku pise 30. I ja 30 puta obišla u krug i instruktor kaže pali ste...

Druga je sažalno pogleda i suosjećano reče:

- A jooj, mora da si pogresno brojala, hoće to tako...