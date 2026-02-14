« Vic dana
objavljeno prije 4 sata i 15 minuta
VIC DANA

Kad plavuša padne na vozačkom...

... pokušava je utješiti frendica, no zapravo obje to baš nisu najbolje shvatile ;)

E da... ;)
E da... ;) (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

vicevi o plavušama

,

najbolji vicevi

Dvije plavuše pričaju na Špici i jedna pita drugu:

- Čujem da si pala vozački ispit?!

Druga nevoljko odgovara:
- A jesam...

- Pa kako?, upita je prva.

Druga plavuša krene objašnjavati:

- Ulazim ja u kružni tok i na okruglom znaku pise 30. I ja 30 puta obišla u krug i instruktor kaže pali ste...

Druga je sažalno pogleda i suosjećano reče:

- A jooj, mora da si pogresno brojala, hoće to tako...

14.02.2026. 06:52:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh