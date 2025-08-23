« Vic dana
objavljeno prije 2 sata i 4 minute
VIC DANA

Zašto Mujo mrzi mobitele

I to toliko da je došao u dućan kupiti novi, da ima prava slova na virtualnoj tastaturi...

Mujo poludio...
Mujo poludio... (Arhiva)
Mujo uzlazi u prodavaonicu mobitela i dere se već s vrata:

- Deder, mali, ubaci m' ta naša slova na ovaj mob'tel!

Prodavač ga uzme u ruke i odgovori:

- Dobro, dobro, što si tako nervozan ...

Mujo mu gurne mobitel pod nos i kaže:

- Paz' ovo - moja Fata frizerka meni pošalje poruku: Imam jos dva sisanja, zakasnicu kuci. Ja čitam i mislim se da je sve u redu, kad stiže za sat vremena poruka od Hase:

- Mašala, Mujo, tvoja Fata dobro sisa... i šta sad ja da mislim o tome?!

23.08.2025. 06:56:00
    
