Zašto Mujo mrzi mobitele
I to toliko da je došao u dućan kupiti novi, da ima prava slova na virtualnoj tastaturi...
Mujo uzlazi u prodavaonicu mobitela i dere se već s vrata:
- Deder, mali, ubaci m' ta naša slova na ovaj mob'tel!
Prodavač ga uzme u ruke i odgovori:
- Dobro, dobro, što si tako nervozan ...
Mujo mu gurne mobitel pod nos i kaže:
- Paz' ovo - moja Fata frizerka meni pošalje poruku: Imam jos dva sisanja, zakasnicu kuci. Ja čitam i mislim se da je sve u redu, kad stiže za sat vremena poruka od Hase:
- Mašala, Mujo, tvoja Fata dobro sisa... i šta sad ja da mislim o tome?!
23.08.2025. 06:56:00
