Kad se plavuša sjeti svoje bake u domu...
... sva se raznježi i ode u starački dom da je posjeti... no, ne bez zadnje namjere...
Lool... ;) (Arhiva)
Badnjak je... i, plavuša se napokon sjeti svoje bake u staračkom domu i odluči je posjetiti. Baka se razveseli kao rijetko kada i raznježeno joj kaže:
- Ljepotice moja, ove godine možeš od mene zaželjeti jednu lijepu knjigu za Božić...
Plavuša se malo zamisli i ispali s osmijehom:
- Super, može onda tvoja štedna knjižica, bakice moja najdraža?
24.12.2025. 06:54:00
