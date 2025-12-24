« Vic dana
VIC DANA

Kad se plavuša sjeti svoje bake u domu...

... sva se raznježi i ode u starački dom da je posjeti... no, ne bez zadnje namjere...

Lool... ;)
Lool... ;) (Arhiva)
Badnjak je... i, plavuša se napokon sjeti svoje bake u staračkom domu i odluči je posjetiti. Baka se razveseli kao rijetko kada i raznježeno joj kaže:

- Ljepotice moja, ove godine možeš od mene zaželjeti jednu lijepu knjigu za Božić...

Plavuša se malo zamisli i ispali s osmijehom:

- Super, može onda tvoja štedna knjižica, bakice moja najdraža?

