Kad se plavuša sjeti svoje bake u domu...

Badnjak je... i, plavuša se napokon sjeti svoje bake u staračkom domu i odluči je posjetiti. Baka se razveseli kao rijetko kada i raznježeno joj kaže:

- Ljepotice moja, ove godine možeš od mene zaželjeti jednu lijepu knjigu za Božić...

Plavuša se malo zamisli i ispali s osmijehom:

- Super, može onda tvoja štedna knjižica, bakice moja najdraža?