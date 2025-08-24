Kad Mujo ima problema sa svojim veseljkom...

Prilično se Mujo zabrinuo jer u zadnje vrijeme nema jutarnju erekciju. To ga je toliko mučilo da je otišao liječniku, i ovaj mu je savjetovao da ispita sve promjene u životu koje su se dogodile u zadnjih par mjeseci, ne bi li tako zaključio što ga muči.

Mujo razmislio o svemu, i ništa nije pronašao. Kako ga je i dalje mučio isti problem, kad je ugledao Fatu kako nosi veš iz mašine na sušenje, dođe do nje i upita je:

- Jel' Fato, kako ti meni pereš gaće?

Fata ga pogleda zbunjeno i odgovor:

- Pa u mašini, bolan, kako drugačije?

Mujo nastavi ispitivati:

- A šta stavljaš u mašinu?

Fata mu nervozno odgovori:

- Deterdžent, k'o i uvijek!

Mujo zavrti glavom i pita:

- A jel' stavljaš još nešto?

Fata se zamisli pa odgovori:

- Jes', stavljam onaj omekšivač koji mi je preporučila Habiba ...

Mujo se pljesne po čelu:

- E, nemoj više, matereti... u tom je oč'to problem!