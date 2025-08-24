Kad Mujo ima problema sa svojim veseljkom...
... naravno da prvo pita Fatu jel' promijenila nešto u rutini da bi pokušao shvatiti u čemu je problem...
Prilično se Mujo zabrinuo jer u zadnje vrijeme nema jutarnju erekciju. To ga je toliko mučilo da je otišao liječniku, i ovaj mu je savjetovao da ispita sve promjene u životu koje su se dogodile u zadnjih par mjeseci, ne bi li tako zaključio što ga muči.
Mujo razmislio o svemu, i ništa nije pronašao. Kako ga je i dalje mučio isti problem, kad je ugledao Fatu kako nosi veš iz mašine na sušenje, dođe do nje i upita je:
- Jel' Fato, kako ti meni pereš gaće?
Fata ga pogleda zbunjeno i odgovor:
- Pa u mašini, bolan, kako drugačije?
Mujo nastavi ispitivati:
- A šta stavljaš u mašinu?
Fata mu nervozno odgovori:
- Deterdžent, k'o i uvijek!
Mujo zavrti glavom i pita:
- A jel' stavljaš još nešto?
Fata se zamisli pa odgovori:
- Jes', stavljam onaj omekšivač koji mi je preporučila Habiba ...
Mujo se pljesne po čelu:
- E, nemoj više, matereti... u tom je oč'to problem!
Novi komentar