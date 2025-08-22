Kakav je to prosječan bosanski seks?

Mujo i Haso sjedi u kafani i razgovaraju o svemu i svačemu. Nakon par piva, Mujo se zamisli, nasmije i reče Hasi:

- Bolan Haso, znaš što sam jučer čitao u novinama?

Haso zaklima glavom i odgovori:

- Jok, reci!

Mujo se još jednom sjetno nasmije i reče:

- Kažu da prosječni Bosanac ima 8 seksualnih iskustava prije braka! Eh .... dobro je to bilo ...

Haso odmahne glavom, otpije guc piva i rezignirano zaključi:

- Mujo, neko se dobro zabavio u moje ime, kažem ti ja...