Kakav je to prosječan bosanski seks?
Vjerojatno bi mislili da je to nešto super... no, izgleda da zapravo i nije tako...
Dakle...? ;) (Arhiva)
Mujo i Haso sjedi u kafani i razgovaraju o svemu i svačemu. Nakon par piva, Mujo se zamisli, nasmije i reče Hasi:
- Bolan Haso, znaš što sam jučer čitao u novinama?
Haso zaklima glavom i odgovori:
- Jok, reci!
Mujo se još jednom sjetno nasmije i reče:
- Kažu da prosječni Bosanac ima 8 seksualnih iskustava prije braka! Eh .... dobro je to bilo ...
Haso odmahne glavom, otpije guc piva i rezignirano zaključi:
- Mujo, neko se dobro zabavio u moje ime, kažem ti ja...
22.08.2025. 06:54:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Novi komentar