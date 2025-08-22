« Vic dana
objavljeno prije 3 sata i 14 minuta
Kakav je to prosječan bosanski seks?

Vjerojatno bi mislili da je to nešto super... no, izgleda da zapravo i nije tako...

Dakle...? ;)
Mujo i Haso sjedi u kafani i razgovaraju o svemu i svačemu. Nakon par piva, Mujo se zamisli, nasmije i reče Hasi:

- Bolan Haso, znaš što sam jučer čitao u novinama?

Haso zaklima glavom i odgovori:

- Jok, reci!

Mujo se još jednom sjetno nasmije i reče:

- Kažu da prosječni Bosanac ima 8 seksualnih iskustava prije braka! Eh .... dobro je to bilo ...

Haso odmahne glavom, otpije guc piva i rezignirano zaključi:

- Mujo, neko se dobro zabavio u moje ime, kažem ti ja...

22.08.2025. 06:54:00
    
