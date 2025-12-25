Naramak božićnih viceva

Kaže otac nakon još jednog Božića: "Sada znam zašto sam kao dijete više volio Božić. Nisam morao plaćati poklone."

Pošten odvjetnik, marljiv političar i Djed Božićnjak pronalaze novčanicu od 100 eura. Tko će je zadržati? - Djed Božićnjak jer ostali ne postoje.

Tri muškarca razgovaraju o svojim božićnicama. Kaže prvi: "Radim u banci. Od božićnice ću si kupiti auto, a s ostatkom idem na putovanje." Kaže drugi: "Radim za Mercedes. Od božićnice ću si proširiti bazen, a s ostatkom idem na put oko svijeta." Kaže treći: "Radim u školi. Od božićnice ću si kupiti pulover." Svi ga začuđeno pogledaju i pitaju: "A što ćeš s ostatkom?" "Pa... nadam se da će mi ostatak mama nadodati", odgovara učitelj.