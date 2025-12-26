« Vic dana
Vic za Štefanje

Na Štefanje je, naravno, Štefa pitalo o nekim stvarima... a odgovore si možete zamisliti

Novinari dođu u lokalnu birtiju na Štefanje pa pitaju, naravno, Štefa:

- Recite nam, gospodine, zašto ljudi piju?

Štef ih pogleda krvavih očiju i ispali:

- Je, čujte, nije vam to kod svih isto... neki piju od veselja, drugi zbog tuga.... ja spadam u treće...

Novinar ga pita:

- Dobro, pa kad onda vi pijete?

Štef otpije gemišta i veli:

- Od ranog jutra, naravno... pa kaj vi mislite kaj ja delam!

