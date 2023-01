Zašto kašljete više nego prije?

Kašalj jest normalna stvar, no ove je godine prilično čest kod nekih ljudi. Obiteljski liječnici ove zime primijetili da respiratorne infekcije traju dulje ove godine i pacijenti se teže oporavljaju, no dodala je da se većina oporavi bez ikakvih posljedica ili potrebe za liječničkom intervencijom.

Ističe da su karantene u vrijeme pandemije možda smanjile otpornost javnosti na infekcije, ali priznaje da nije posve jasno zašto se kašalj i prehlade zadržavaju toliko dugo i zašto ljudima toliko treba za oporavak.

Istraživanja pokazuju da su stope infekcija respiratornog trakta daleko iznad prosjeka što potvrđuju i tjedni podaci britanske zdravstvene agencije o gripi i drugim bolestima. Ovaj su mjesec odrasle osobe koje ne moraju nužno izlaziti, upozorili da ostanu kod kuće kako bi se smanjilo širenje infekcije.

"Nije posve jasno zašto neke infekcije traju dulje nego inače. To su primijetili i liječnici i pacijenti. Većina javnosti bila jeposljednje dvije zime izolirana i to je očito smanjilo otpornost na infekcije. Zato je u dijelu slučajeva situgno došlo do toga da se ljud zaraze jednom infekcijom pa odmah i drugom. A budući da se radi o različitim infekcijama, preboljenje jedne ne znači imunost na drugu", rekla je Hawthorne.

Kaže da pacijentima savjetuju da tijekom zime manje izlaze i generalno paze na higijenu.

Hawthorne preporučuje uobičajeni paracetamol za skidanje visoke temperature, grlobolju ili uhobolju, pazite da vam nije hladno, dovoljno se odmarajte i pijte dovoljno tekućine.

Naglašava još jednom da antibiotici nemaju utjecaja na virusne infekcije, već samo na bakterijske, a većina infekcija respiratornog trakta je virusna.

Stoga, ako se kašalj odulji, pogorša uz kratkoću daha, ili ako osjećate bol u prcima ili gubitak težine u kratkom roku, potražite savjet liječnika.