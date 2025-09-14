Zašto je dobra mediteranska prehrana?

Mediteranska prehrana fokusirana na voće, povrće, cjelovite žitarice, mahunarke, orašaste plodove, maslinovo ulje i morske plodove, nudi namirnice bogate vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima. Ova ravnoteža posebno je korisna za regulaciju šećera u krvi, a istraživanja pokazuju da mediteranska prehrana može igrati ključnu ulogu u borbi protiv dijabetesa tipa 2.

U nastavku donosimo šest namirnica mediteranske prehrane koje biste trebali uvrstiti na svoj jelovnik ove jeseni ako želite uravnotežiti razinu šećera u krvi.

Jabuke - jesen je nezamisliva bez hrskave i sočne jabuke, a ovo omiljeno sezonsko voće donosi značajne prednosti za razinu šećera u krvi. Svaka jabuka srednje veličine sadrži oko četiri grama vlakana, što pomaže usporiti probavu i podržava stabilniju razinu šećera. "Iako je istina da jabuke sadrže šećer, njihov poticaj vlakana pomaže spriječiti nagle skokove šećera u krvi", ističe nutricionistica Sarah Garone. Jedno je istraživanje pokazalo da konzumacija jabuka prije obroka može sniziti razinu glukoze nakon jela. Jabuke možete dodati u salate, ispeći s cimetom za desert ili ih jesti s bademovim maslacem za brzi međuobrok.

Kvinoja - mediteranska prehrana naglašava cjelovite žitarice, a kvinoja se u to savršeno uklapa. Jedna šalica kuhane kvinoje osigurava oko pet grama vlakana i osam grama proteina, što usporava probavu i promiče uravnoteženu razinu šećera. Njezin nizak glikemijski indeks odgađa porast šećera nakon obroka, što može poboljšati toleranciju na glukozu. Koristite je kao zamjenu za rižu ili tjesteninu, dodajte je u salate ili kao bazu za jela s povrćem i mahunarkama.

Mahunarke - mahunarke poput slanutka, leće i graha zaštitni su znak mediteranske prehrane te su izvrstan izvor biljnih proteina i vlakana, ključnih za održavanje zdrave razine šećera u krvi. Primjerice, pola šalice slanutka sadrži oko 7 grama vlakana i sedam grama proteina. "Mahunarke također sadrže hranjive tvari poput magnezija i kalija, koji igraju ulogu u metabolizmu glukoze i povećavaju osjetljivost na inzulin", kaže registrirana dijetetičarka Braelynne Jurius. Ove pristupačne namirnice idealne su za jesenske juhe, variva i salate.

Maslinovo ulje - ekstra djevičansko maslinovo ulje temelj je mediteranske prehrane i nudi više od podrške zdravlju srca. Istraživanja pokazuju da dodavanje maslinovog ulja obrocima može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi, poboljšati osjetljivost na inzulin i smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Tajna leži u zdravim mastima i polifenolima, biljnim spojevima koji usporavaju probavu ugljikohidrata i štite stanice koje proizvode inzulin. Koristite ga za pečenje povrća, kao dodatak juhama i varivima ili u preljevima za salatu.

Prokulice - ovo povrće iz porodice kupusnjača prepuno je hranjivih tvari koje pomažu u održavanju stabilne razine šećera u krvi. Šalica prokulica osigurava oko četiri grama vlakana i antioksidanse poput vitamina C. "Vlakna u prokulicama pomažu usporiti apsorpciju šećera, održavajući razinu glukoze stabilnijom nakon obroka", objašnjava registrirana dijetetičarka Hennis Tung. Dodaje kako vlakna služe i kao hrana za dobre bakterije u crijevima, koje proizvode kratkolančane masne kiseline važne za regulaciju šećera, imunološku funkciju, pa čak i zdravlje mozga.

Slatki krumpir - slatki krumpir, poznat i kao batat, jesenski je favorit koji se savršeno uklapa u mediteranski stil prehrane. Srednji batat osigurava više od četiri grama vlakana i antioksidanse poput beta-karotena. Prema dijetetičarki Tung, kombinacija vlakana i složenih ugljikohidrata usporava apsorpciju šećera i sprječava nagle skokove.

Dakle, sad znate što treba nabaviti na placu... ;)