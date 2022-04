Zašto je brak dobar za vas

Mislite da vi niste materijal za brak? Želite živjeti s osobom koju volite, no ne vidite problem u tome što nemate prstenje? Pa, to sve jest istina... no, nije se loše ipak oženiti. Zašto? Evo par dobrih razloga...

Neki od onih koji već imaju vjenčani prsten vjerojatno se sjećaju svih borbi ili poteškoća kroz koje su morali proći. A ako pokušaju razmišljati o onome što ih tek čeka, razina stresa im se može trenutačno povećati.

Zato se možda čini malo čudno tvrditi da je život nakon vjenčanja manje stresan. Ali u braku postoji more toplih uspomena i očekivanja i čini se da su na kraju te stvari bitne.

Skupina istraživača radila je studiju o stresu u koju su uključili dvije skupine, vjenčane i razvedene ili udovce.

Kako bi testirali ovu ideju, istraživači su prikupili uzorke sline 572 odrasle osobe u dobi od 21 do 55 godina.

Otkrili su da oženjeni ljudi imaju najnižu razinu kortizola, za koji se zna da je hormon stresa. To može značiti da, usprkos svim šalama oženjenih ljudi o tome koliko im je težak život, zapravo se moraju nositi s manje stresa u odnosu na ljude koje žive sami.

Istraživači su primijetili da je najviša razina kortizola bila među onima koji su bili u braku i koji su se morali suočiti s razvodom ili smrću svog partnera.

Štoviše, razina kortizola se mijenja tijekom dana. Obično dostiže svoju najvišu točku u vrijeme kad se osoba probudi i nastavlja opadati tijekom dana. Istraživanje je također usporedilo ritam kortizola kod sudionika i otkrilo da oženjeni ljudi imaju brži pad u usporedbi s drugim skupinama.

Podrazumijeva se da stres ne donosi ništa dobro.

Neki izvori povezuju visoku razinu kortizola i neujednačen ritam kortizola s zastojem srca, pa čak i karcinomom. Tako da je dobro znati da brak može biti od velike pomoći.

No također je važno imati na umu da ovaj zaključak nije lijek za sve situacije. Nema smisla vjenčati se za prvu osobu koju sretnete ili pokušavati spasiti odnose koji nemaju budućnost da biste imali manje stresa. Ti pokušaji mogu donijeti više štete nego koristi.