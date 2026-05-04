Zašto je 4. svibnja postao globalni fenomen Ratova zvijezda?

U svijetu pop-kulture malo se koji datum slavi s toliko entuzijazma kao 4. svibnja. Ono što je započelo kao simpatična igra riječima, danas je globalni fenomen poznat kao Star Wars Day (Dan Ratova zvijezda). Rečenica „May the Fourth be with you" odjekuje društvenim mrežama, kinima i domovima obožavatelja diljem svijeta, spajajući generacije koje su odrasle uz sagu o Skywalkerima.

Kako je sve počelo?

Iako mnogi misle da je termin osmislio Lucasfilm, povijest je zapravo mnogo zanimljivija. Prva zabilježena upotreba ove fraze datira iz 1979. godine, kada je Margaret Thatcher postala prva premijerka Ujedinjenog Kraljevstva. Njezina je stranka u novinama objavila čestitku: „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations." Time su se referirali na legendarni pozdrav „May the Force be with you" (Neka Sila bude s tobom), koji je prvi put izgovoren u filmu Nova nada 1977. godine.

Više od običnog dana: proslava zajednice

Danas, 4. svibnja služi kao dan kada Disney i Lucasfilm lansiraju nove trailere, najavljuju serije i nude ekskluzivne popuste na proizvode. No, srž praznika čine sami obožavatelji. Od maratonskog gledanja filmova i odijevanja u kostime Stormtroopera ili Jedija, do humanitarnih akcija pod okriljem 501. legije, ovaj dan slavi univerzalne vrijednosti sage: borbu dobra protiv zla, nadu i zajedništvo.

Zašto je Star Wars i dalje relevantan?

Kako proslaviti „May the Fourth"?

Filmski maraton: bez obzira preferirate li originalnu trilogiju, prequele ili najnovija izdanja, ovo je savršen trenutak za povratak u daleku galaksiju. Društvene mreže: podijelite svoje omiljene trenutke uz hashtagove #StarWarsDay i #MayThe4thBeWithYou. Kulinarski eksperimenti: pripremite „Plavo mlijeko" (Blue Milk) baš kao s planeta Tatooine.

Ukratko, „May the Fourth be with you" više je od marketinškog trika; to je priznanje serijalu koji je promijenio povijest kinematografije. Bez obzira jeste li strani Sith ili vitez Jedi, 4. svibnja je prilika da se podsjetimo kako Sila uistinu povezuje sve nas.