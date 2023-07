Zašto imamo škembu?

Salo oko vašeg trbuha može biti potkožno ili visceralno. Iako previše bilo kojeg od njih može biti štetno za vaše zdravlje, visceralna masnoća je više zabrinjavajuća. Visceralna masnoća okružuje organe unutar vašeg trbuha i povezana je s povećanim rizikom od kroničnih bolesti. Potkožno masno tkivo nalazi se odmah ispod vaše kože i manje je štetno za vaše zdravlje. Zapravo, ova vrsta tjelesne masti pruža određenu zaštitu organima i pomaže vašem tijelu u regulaciji temperature.

Ako ste primijetili povećanje masnoće u području trbuha, prilagodba u prehrani mogla bi vam pomoći. Nastojte povećati unos vlakana, smanjiti konzumaciju alkohola, jesti više nemasnih proteina i preskočiti hranu i pića s dodatkom šećera. Nastoje izbjegavajte ovih osam inflamatornih namirnica koje uzrokuju salo na trbuhu.

1. Pekarski proizvodi

Iako domaći muffin ili kruh mogu biti blaži za vaš struk, komercijalno pripremljena peciva često sadrže dosta šećera i imaju visoku količinu kalorija. Muffini, kroasani i razna peciva također su izvor transmasti, još jedne upalne hranjive tvari koja bi vam mogla dati salo na trbuhu. Ove se masti često koriste kao jeftinija alternativa maslacu koja se može čuvati na policama i pokazalo se da, između ostalih bolesti, povećavaju upale i kardiovaskularne bolesti.

2. Bijeli kruh

Iako je osnovna namirnica u mnogim kućanstvima, vijelih kruhnije namirnica bogata hranjivim tvarima. Kod njega je najveći problem što sadrži malu količinu vlakana. Vlakna mogu povećati osjećaj sitosti i stabilizirati glad. Osim toga, redovan unos vlakana povezan je sa smanjenjem masnoće na trbuhu. Mnogi rafinirani ugljikohidrati, uključujući bijeli kruh, žitarice, krekere i druge uobičajene grickalice imaju malo vlakana.

3. Žitarice

Iako su poznate po tome što su jednostavan lagani doručak ili brzi međuobrok u pokretu, neke žitarice nisu veoma korisne vešm struku - posebno one koje su pune šećera. One žitarice koje sadrže puno šećera, a nimalo vlakana su najgori izbor. Ne samo da šećer može dovesti do upale i povećanja sala na trbuhu, već bi također mogao poremetiti vaš crijevni mikrobiom. Istraživanja pokazuju da neravnoteža u vašim crijevnim bakterijama može povećati rizik od pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i crijevnih poremećaja, a također može potaknuti debljanje. Osim toga, neravnoteža mikrobiote može dovesti do povećanja visceralne masnoće.

4. Gazirani sok

Jedna limenka običnog gaziranog pića sadrži oko 40 grama dodanog šećera, što je količina koja premašuje dnevnu preporuku nutricinoista. Istraživanja pokazuju da pretjerani unos šećera u prehrani može povećati upalu tijela i dovesti do inzulinske rezistencije i kronične upale. Gazirani sok doprinosi praznim kalorijama, što potencijalno dovodi do debljanja, i može preopteretiti jetru, potičući da se višak kalorija pretvori u mast. Iako su gazirani sokovi jedni od najpopularnijih pića zaslađenih šećerom, druga zaslađena pića, poput sokova, energetskih napitaka, napitaka od kave i slatkog čaja također mogu biti krivci za salo na trbuhu.

5. Kokteli

Još jedno piće koje vjerojatno ne ide u korist vašim trbušnim mišićima su zaslađena alkoholna pića Jedna koktel vjerojatno ima i više od 30 grama dodanog šećera, što pridonosi upali i povećanju sala na trbuhu. Osim toga, sam po sebi, alkohol može izazvati upalu i potencijalno dovesti do problema s jetrom i crijevima. Istraživanja pokazuju da je alkohol također povezan s većim količinama visceralne masnoće, što dovodi do drugog skupa potencijalnih zdravstvenih komplikacija.

6. Kokice iz mikrovalne

Kokice iz mikrovalne još su jedna od namirnica koje mogu uzrokovati salo na trbuhu. Kokice su izvor esencijalnih vlakana, ali često dolaze zajedno s hrpom natrija i transmasti. Kokice s maslacem i jakim aromama vjerojatno sadrže najveće količine ovih zabrinjavajućih hranjivih tvari. I transmasti i prekomjerni unos natrija mogu dovesti do upale i povećanje tjelesne masnoće.

7. Energetske pločice

Iako su takve pločice jednostavna opcija za unos kalorija kada ste zaposleni ili u pokretu, često ne sadrže najbolje sastojke. Mnoge imaju dodatni šećer, a također mogu sadržavati transmasnoće i malo ili nimalo vlakana, što je trostruki udarac za nakupljanje masti u području trbuhu. Bolje je da za svoj obrok odaberete cjelovitu hranu.

8. Čips

Još jedan slani, hrskavi međuobrok koji bi mogao dovesti do upale i nakupljanja sala na trbuhu. Čips je poznat i po tome da sadrži natrij. Ta sol može dovesti do upala i gojaznosti, a taj učinak imaju i transmasti koje se često nalaze u čipsu. Iako nema potrebe za bilo kakvim transmasnoćama u vašoj prehrani, natrij je zapravo bitan nutrijent. Lagano posoljeni čips može pružiti ravnotežu soli, ali pritom izbjegavate pretjerivanje, a čips koji je pripremlje u nehidrogeniziranim uljima pomoći će vam da izbjegnete transmasnoće.