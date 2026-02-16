Razgovori ugodni sami sa sobom - prava su stvar

Spadate li u ljude koji jednostavno moraju razgovarati - sami sa sobom? Bilo pred ogledalom, bilo na cesti, u bilo kojem trenutku kad trebate neke stvari razjasniti sami sebi?

Vjerovali ili ne, to nije ludost, štoviše, stručnjaci tvrde da ako volite razgovarati sami sa sobom, ne morate se bojati da ste skrenuli. Štoviše, preporučuju takvu tehniku za bolje snalaženje u brojnim situacijama.

Zamislite se da izrađujete policu za knjige, predlažu psiholozi te savjetuju "U tome će vam pomoći razgovor sa samim sobom prije svakog pojedinačnog koraka" koji poduzmete.

Razgovor pomaže umu da zanemari distrakcije koje mu odvlače pozornost i da se usredotoči na zadaću koju trenutačno obavlja. Obraćanje samome sebi pomaže i pri učenju.

Umjesto da samo čita informacije iz knjige ili bilježnice, osoba koja pokušava nešto naučiti bolje će učiniti ako na glas pokušava informacije rezimirati.

Ljudi koji se koriste takvom tehnikom bolje pamte informaciju od onih koji to ne čine, kažu stručnjaci.

Pa onda barem ponesite jednu malu slušalicu i stavite je u uho, da oni oko vas misle da s nekim razgovarate ;)