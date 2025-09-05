Nova era energetske infrastrukture bez SF₆ plina

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, potpisao je dugoročni okvirni sporazum s tvrtkom E.ON, jednom od najvećih energetskih kompanija u Europi. Ovo strateško partnerstvo označava važan korak naprijed u izgradnji održive i digitalno spremne energetske infrastrukture diljem Europe. Schneider Electric će podržati ambiciozne ciljeve E.ON-a isporukom najnovijih prekidača srednjeg napona bez SF₆ plina te paketom digitalnih tehnologija.

Suradnja između Schneider Electrica i E.ON-a temelji se na zajedničkoj viziji razvoja energetskih mreža budućnosti, mreža koje su održive, pametne i učinkovite. Partnerstvo se nadovezuje na više od 20 godina uspješne suradnje.

„Kako bismo aktivno oblikovali zelenu tranziciju u Njemačkoj, značajno ulažemo u energetsku infrastrukturu koja će izdržati izazove budućnosti. Ovaj dugoročni ugovor osigurava pristup tehnologijama bez SF₆ plina, podržava standardizaciju opreme i omogućuje troškovno učinkovitu provedbu energetske tranzicije", izjavila je Lisbeth Buschkühl, direktorica nabave u E.ON SE.

Okvirni ugovor predviđa godišnju isporuku GM-AirSeT primarnih prekidačkih ploča i RM-AirSeT sekundarnih ploča (prstenaste mrežne jedinice - RMU). Prije potpisivanja sporazuma, Westnetz (E.ON-ova podružnica) proveo je pilot-projekt s plinom izoliranim primarnim prekidačima bez SF₆ plina (GIS) kako bi provjerio njihovu prikladnost za E.ON-ove potrebe. Schneider Electric će pokrivati značajan dio E.ON-ovih potreba za primarnim i sekundarnim sustavima, što potvrđuje povjerenje u dizajn i performanse tehnologije AirSeT.

„Ovaj sporazum s E.ON-om snažan je primjer ubrzanja prijelaza na održiviju, digitalnu energetsku infrastrukturu. Primjenom SF₆-free tehnologija ne samo da udovoljavamo novim regulatornim zahtjevima - već zajedno oblikujemo budućnost električne energije u Europi", rekao je Melton Chang, izvršni potpredsjednik odjela Power Systems u Schneider Electricu.

Tehnologija bez SF₆ plina - ključ usklađenosti s novim propisima

SF₆ (sumporni heksafluorid) je izuzetno snažan staklenički plin - jedan kilogram ima isti učinak na globalno zatopljenje kao 24.300 kilograma CO₂, a u atmosferi ostaje i do 1.000 godina. EU Uredba o F-plinovima predviđa zabranu SF₆ i drugih fluoriranih plinova u novim prekidačima srednjeg napona do 24 kV od 1. siječnja 2026., pa je prelazak na alternative sada postao neizbježan.

Schneider Electric već 15 godina razvija cjelovit portfelj prekidača srednjeg napona bez SF₆ plina za primarne i sekundarne mreže. Industrijski centri u Regensburgu (Njemačka) i Duna Smart Factory (Mađarska) ključni su za isporuke u okviru ovog ugovora, a tvrtka je posljednjih godina značajno povećala svoje proizvodne kapacitete u Europi kako bi odgovorila na rastuću potražnju.

E.ON je standardizacijom ključnih komponenti u svojim njemačkim mrežnim poduzećima postavio temelje za brzu primjenu nove generacije prekidača - razvijenih i proizvedenih u Europi. Time se povećava otpornost i učinkovitost mreže, ali i doprinosi ostvarenju ambicioznih ciljeva održivosti.

AirSeT tehnologija - inovacija prepoznata u industriji

AirSeT tehnologija zamjenjuje SF₆ plin čistim zrakom i vakuumom, zadržavajući jednaku pouzdanost i sigurnost. Rješenje je nagrađeno prestižnom nagradom iF Design Award za RM-AirSeT te je uspješno testirano u industrijskim i mrežnim primjenama, uključujući projekte u Romande Energie (Švicarska) i EAM Netz (Njemačka).