Zanimljiv tjedan u Medici

ANCIENT TRIALS VOL. 2: BAHRATAL, VOLE, LEFT TO STARVE, VAKTAL, ponedjeljak 6.6., 20:00 - 23:45, ulaz: 40 kn

Klub Attack! predstavlja ANCIENT TRIALS vol. 2

▽ Tribitum Ecclesiasticae ≈ 40 kn ▲

Est dies Lunae ante diem octavum Idus Junias MMXXII Anno Domini

◭ LITURGIA MALEFICIARUM SLAVICAE ◮

‡ BAHRATAL ‡

https://bahratal.bandcamp.com/

✶ VOLE ✶

https://softskins.bandcamp.com/music

☨ LEFT TO STARVE ☨

https://lefttostarve.bandcamp.com/

♁ VAKTAL ♁

https://vaktal.bandcamp.com/

✹ OCCULTA MUSICA CAEREMONIA ✹

BLACK/DEATH/DOOM/SLUDGE/PUNK/

Art by: Selman Luka

Radionica izrade afričke maske, četvrtak 9.6., od 17 h, ulaz slobodan uz prethodnu prijavu

RADIONICA IZRADE AFRIČKE MASKE

ČETVRTAK, 09.06.2022 od 17:00

INFOSHOP/KNJIŽNICA PIPPILOTTA

Autonomni kulturni centar Attack i Afro Badinya pozivaju vas na sudjelovanje na radionici izrade afričkih maski. Radionica će se održati 09. lipnja od 17.00 sati u Infoshopu/knjižnici Pippilotta, Pierottijeva 11.

Radionica uz samu izradu maski obuhvaća i upoznavanje s afričkom kulturom i tradicijom. Maske imaju vrlo značajnu ulogu u pojedinim dijelovima Afrike. Izrađuju se od različitih materijala poput drva, gline, bakra, kamena. Ukrašavaju se bojama, perjem ili nekim drugim materijalima ovisno iz kojeg podneblja dolaze. Maske se koriste u religioznim i magijskim ritualima, a ovisno o obliku imaju različita značenja.

Na našoj radionici različiti oblici maski izrađivati će se od gline, a kroz putovanje o afričkim običajima zapadne Afrike i samoj izradi provesti će vas Sam Abdalla Bushara.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijava obavezna! Prijaviti se možete ispunjavanjem upitnika na poveznici: https://bit.ly/3arG2fo , zaključno sa 7. lipnjem do 14.00 sati.

Radionica se provodi u sklopu programa Tjedni IZBJEGLICAma! od 1. do 25. lipnja, povodom Svjetskog dana izbjeglica koji se obilježava u ponedjeljak 20.6.

Ovogodišnje, kao i svake do sada, 9.Tjedne IZBJEGLICAma! organizira Koordinacija za integraciju, neformalna mreža organizacija civilnog društva koje pružaju podršku izbjeglicama u integraciji.

Cijeli program Tjedna IZBJEGLICAma! provjerite na:

više o 9. Tjednima IZBJEGLICAma! na:

Namjera Udruge Afro Badinya je donijeti djelić Afrike u Hrvatsku uz vesele ritmove i plesove zapadne Afrike, podijeliti pozitivnu energiju i povezanost među ljudima, jer bez obzira odakle dolazimo, crni ili bijeli, duboko u sebi smo svi mi isti. Ova poruka je sadržana i u imenu organizacije, budući da "badinya" na mandinka jeziku znači "obitelj".

https://www.facebook.com/AfroBadinya

**********************************************

Radionica se održava u sklopu Programa Autonomnog kulturnog centra i financijski je podržana od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu,međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade kultura nova

Pankerijada - Kriva Istina, Loš Primjer, Me As Well - Jer svirati se mora, petak 10.6., od 19 h, ulaz: 40 kn

Pankerijada za 20 godina: Kriva Istina, Loš Primjer, Me As Well

Klub Attack poziva vas 10.6.2022. u dvorište Medike na rođendanski koncert Krive Istine povodom 20 godina postojanja i djelovanja na balkanskoj HC punk sceni.

Ulaz: 40 kn

Originalno podrijetlom iz Slavonskog Broda, grada poznatog po najboljim društvenim eventima u državi poput čobanijade, pečenkijade i biblijade s trenutnim prebivalištem u Zagrebu u 20 godina uspjeli su održati troznamenkasti broj koncerata diljem regije te izbaciti ukupno 4 izdanja od kojih je najsvježije posljednji EP naziva Mural kolapsa (I. poglavlje). Karakteriziraju ih brzi ritmovi, melankolične melodije, pjevni vokali te jasni i progresivni politički stavovi koji su vezani uz kritiku kapitalizma, sekularnost, radnička prava i sve ostalo što spada pod zajednički nazivnik domaće HC punk scene iz ranih dvijetisućitih. Svoju glazbu doživljavaju kao podlogu za širenje progresivnih ideja i stavova, a u najnovijoj postavi pojačanoj Filetom na gitari i Tomijem na basu, na Pankerijadi će odsvirati presjek dvadesetogodišnje karijere zajedno s pjesmama s novog EP-a.

Loš primjer je legendarni požeški bend koji se odnedavno ponovno aktivirao najvećim dijelom u originalnoj postavi (File, Neno, Dena) koju je na basu pojačao Garcija, nekadašnji bubnjar Pasa. Od samih početaka razvili su specifičan i prepoznatljiv zvuk koji punk podlogu spaja s raznim žanrovima metala i lirikom koja fokus stavlja na univerzalne humanističke vrijednosti uz jasne i čvrste stavove o anomalijama suvremenog društva.

Me as well je četveročlani melodični punk rock bend iz Karlovca/Duge Rese aktivan od 2006. godine koji godinama uveseljava sve domaće ljubitelje skate punk zvuka iz devedesetih i ranih dvijetisućitih godina. Jako dugo nisu bili koncertno aktivni stoga je ovo prava prilika da uživo čujete neke od pjesama s odličnog zadnjeg EP-a Shipwreks & Melodies.

Vidimo se na pankerijadi!

Koncert organizira AKC Attack! kroz projekt #jersviratisemora koji je podržan sredstvima Hrvatske Glazbene Unije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Membrain Festival ON TOUR - Zagreb w/ Kit Curse (De) subota 11.6., od 22 h, ulaz: 60 kn

■