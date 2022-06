Edo Maajka u petak, 3. lipnja, u Boogaloou

Poznati majstor katarzičnih stihova i izričaja obogaćenog psovkama izvest će isključivo pjesme s albuma kojima je započeo bogatu karijeru: Slušaj Mater (2001.) i No Sikiriki (2004.). Osim što je njima stekao popularnost širom regije, ovi ključni albumi formirali su mu karijeru i kroz brojna priznanja i nagrade.

No Sikiriki kao najbolji album klupske, urbane glazbe te spot za singl „Pržiiiii" 2005. okrunjeni su Porinom, a iste su se godine za spomenuta izdanja zaredale i nagrade Davorin i Zlatna Koogla.

Edo Maajka - Slušaj Mater

„Prikaze", „Slušaj Mater", „Znaš me", „Saletova osveta" samo su neki od starih hitova koji će se naći na ovoj blast from the past setlisti. Podsjetnik na rane početke dolazi neposredno nakon objave novog albuma „Moćno", koji je u kratkom roku nanizao lovorike i pozitivne reakcije.

ULAZNICE

Cijena ulaznice u pretprodaji iznosi 80 kuna, dok će na dan koncerta biti potrebno izdvojiti 100 kuna. Ulaznice je moguće kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), na prodajnim mjestima Entrio i online.

Program je sufinanciran putem Natječaja „Jer svirati se mora 2" provedenog u suradnji Ministarstva kulture, medija RH i Hrvatske glazbene unije.

Koncert organizira Dostava Zvuka.