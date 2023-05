Zanimljiv performans i isložba u Studentskom centru

Otvorenje izložbe Social media is ruining my life / Društvene mreže mi uništavaju život autorice Marlen Ban održana je u petak, 5. svibnja u Kiosku (istočni ulaz/izlaz Studentskog centra) u 19 sati. Performativni dio izložbe odnosno izvedba rada počinje u 12 sati istoga dana i traje do otvorenja. Izložba je otvorena do 31. svibnja, a gleda se izvana kroz staklene površine Kioska.

Svakodnevno se suočavamo s kolosalnom količinom bitnih i nebitnih podataka i informacija, čiji smo istodobno i proizvođači. Društvene su mreže postale sastavni dio naših života, no jesmo li svjesni njihova utjecaja i funkcija dok dijelimo našu uglađenu intimu? Kome su sve dostupni naši osobni podaci i jesmo li i u stvarnom životu bar upola prisutni koliko u onome virtualnom? Performativnim radom Social media is ruining my life / Društvene mreže mi uništavaju život u izložbenom prostoru Marlen Ban priziva aktivnu ulogu umjetnosti i umjetnika kao individue koja promišlja i osvještava društvena pitanja. Preispituje koncept lijene umjetnosti Mladena Stilinovića povlačeći usporedbe s američkim duom Mars Argo, koji je svojim djelovanjem pridonio uspostavi suvremene konceptualne umjetnosti na internetu. Umjetnica galerijski prostor pretvara u radni te tradicionalnom vještinom i suvremenom tematikom spaja analogno i digitalno, što je vidljivo upravo u "proizvodu" na kojem radi; koristeći i ručni vez i šivaću mašinu za ispisivanje teksta nastoji spojiti tradicionalni način proizvodnje s onim automatiziranim za kakvim danas sve češće posežemo. Na taj način nastoji vrednovati potrebu i osvijestiti napor iza umjetničke produkcije zauzimajući pritom aktivan stav.

Ispunjavajući galerijski prostor jastucima Marlen Ban stvara sigurno mjesto i otvara prostor za kontemplaciju, ali i mjesto odmora od društvenih mreža te svakodnevnog pritiska da budemo produktivni i nastoji razotkriti aparat vremena u kojem živimo, ali ukazuje i na vlastitu poziciju (ne)moći, nudeći nam okruženje u kojem možemo i trebamo biti svjesni i prisutni. (predgovor, Antonela Solenički)

BIOGRAFIJA

Marlen Ban (1999.) studentica je Odsjeka za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te studija Javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kroz umjetničku praksu proučava društvene i osobne odnose te vlastita stanja i strahove. Sudjelovala je na kolektivnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj od kojih se izdvajaju izložbe Monokromije (Galerija Juraj Klović, HDLU Rijeka, 2022.) i VGA03 (SKC, Rijeka, 2021.) te prodajna izložba Plati i nosi (Dom HDLU, Zagreb, 2022.). Radovi joj se nalaze u publikaciji Akademije likovnih umjetnosti Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu i nasljeđe zenitizma, 2022. te fanzinu Kulturni identitet Istrijana, 2022., Udruge Forma.