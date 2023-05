17. Vox Feminae Festival počinje u petak

17. izdanje Vox Feminae Festivala, koji kroz filmove, umjetničke prezentacije, predavanja i radionice, promiče ideje rodne ravnopravnosti te propituje status žena u društvu, službeno će se otvoriti 5. svibnja u 18 sati u društveno-kulturnom centru 'Šesnaestica' nastupom Girl Rock kamp zbora koji u tradicijske i pop pjesme integrira aktualna queer i feministička pitanja te nastupom producentice i izvođačice Tonote.

Filmski program 17. Vox Feminae Festivala

Kino Tuškanac je i ove godine domaćin partner Vox Feminae Festivala. Iako se feminizam smatra najuspješnijim društvenim pokretom 20. stoljeća, dosad nije bilo dokumentarnih filmova koji na obuhvatan način problematiziraju status quo feminizma. 'Feminizam WTF!' osvrće se na aktualne rasprave unutar feminizma i na rasporedu je 8. svibnja. Dva dana kasnije, 10. svibnja, na programu su 'Nemilosrdna vremena: Pjesme o skrbi' - dokumentarni film koji tematizira krizu u finskom sektoru skrbi za starije i nemoćne osobe. 22. svibnja na rasporedu je dokumentarni film

'Ultraviolette i banda kašljačica krvi'; dok će se 'Ne sasvim običan život', priča o hrabrim fotoreporterkama koje su dokumentirale neke od najznačajnijih povijesnih događaja - od Trga Tiananmen do sukoba u Sarajevu, Iraku, Somaliji i Arapskog proljeća redateljice Heather O'Neill prikazivati 25. svibnja. Dokumentarni film 'Strast' redateljice Maje Borg prikazuje redateljičin vlastiti proces suočavanja s traumom nakon destruktivne veze i na programu je 29. svibnja, a 17. izdanje festivala službeno će zatvoriti, 31. svibnja, igrani film 'Orlando, moja politička biografija'. Film će biti prikazan u suradnji sa Zagreb Prideom.

U sklopu festivalskog programa, ljubitelji kratkih formi moći će pogledati tri kratka animirana filma online: 'The body is so resilient', 'I am a horse' te 'Eating in the dark'.

Premijera autorskog projekta Jasne Jasne Žmak

'This is my truth, tell me yours' autorski je projekt dramaturginje i spisateljice Jasne Jasne Žmak. U performansu, koji će se održati 19. svibnja u Kunst Teatru, Žmak se bavi odnosom prema umjetničkom polju preispitujući vlastite i tuđe autorske pozicije te odgovornošću i anksioznosti koje one impliciraju. Polazeći od osobnog iskustva iz 2011. godine kada je, kao članica publike na predstavi 'Mandić stroj' redatelja Bojana Jablanovca i glumca Marka Mandića, zbog pucnja kazališnim pištoljem dobila tinitus i hiperakuziju, autorica istražuje načine na koje umjetnost oblikuje stvarnost koju živimo.

Razgovori, performansi i radionice na 17. Vox Feminae Festivalu

Kao i svake godine, organizacija festivala fokus stavlja na diskusije, radionice i performanse. Svi zainteresirani 20. svibnja upoznat će se s projektom koji ima za cilj rasvijetliti marginalizaciju jugoslavenske publikacije 'Makedonka', dok će 24. svibnja moći biti dio tribine psihoterapeutkinje Lejle Talić i Mateje Popov koje će razgovarati na temu ispunjavajućih queer veza, odnosa i partnerstva i svega što im može stati na put.

Performans 'Čitanje NJE' predstavit će izvedbeni tekst 'Terapija' glumice Mire Perić, prvakinje drame HNK u Osijeku i redovne profesorice na osječkom Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Čitanje će izvesti glumica Petra Kurtela, Ana-Marija Bokor Vrdoljak, glumica zagrebačkog kazališta Žar ptica i glumica Marijana Prokl. Režiju 'Čitanja NJE' preuzela je Dora Golub, mlada i uspješna kazališna autorica.

Radionicu 'Priručnik o kućnim popravcima za žene' vodit će nagrađivana umjetnica Nika Rukavina. Festivalu će se pridružiti i najpoznatija švedska seksualna edukatorica s više od 20 godina iskustva Marika Smith te novo lice na sceni seksualnih edukatora Kristoffer Lindh. Seksualni edukatori održat će tri radionice: 'Playsure - Stručno vodstvo kroz erotske igračke i dobar seks', 'Švedski stol seksa i senzualnosti' te 'Kako biti sretan, napaljen i netoksičan seks partner'.

Vizualni identitet ovogodišnjeg festivala potpisuje ilustratorica Ana Tavić. Festival organiziraju udruga K-Zona, poznata po portalu Voxfeminae.net i društvenom poduzeću Fierce Women, a realizira se kroz sufinanciranje Iceland, Liechtenstein i Norveškog fonda, Ministarstva kulture RH, Hrvatskog audio-vizualnog centra, Ureda za kulturu Grada Zagreba, Kreativne Europe i zaklade Kultura nova.

Sav program, uključujući filmske projekcije u Kinu Tuškanac, je besplatan.