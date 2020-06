Zamke virtualnog svijeta

U dugoj karanteni, u kojoj smo se protiv koronavirusa borili ostankom kod kuće, višestruko je povećano korištenje interneta i društvenih mreža. S jedne strane, primjerice u radu od kuće, to se pokazalo nužnim, no s druge je mnoge još više učinilo ovisnima o virtualnom svijetu.

Jedno studentsko istraživanje pokazalo je da bismo tijelom životnog vijeka na internetu ukupno mogli provesti čak šest i pol godina.

Sestre Loretu i Fionu samo jedan klik miša dijeli od svega što ih zanima. - Danas su nam dostupne informacije iz cijelog svijeta koje god želimo provjeriti, bilo to za školu ili za svakidašnji život, kaže Fiona, učenica 7. razreda.

- Ja sam najčešće na YouTubeu i na igricama nekih 4-5 sati, što je puno, kaže Loreta, učenica 8. razreda.

Provođenje slobodnog vremena na Internetu tema je o kojoj često razgovaraju s roditeljima.

- Teško je kontrolirati to vrijeme koje one provode na Internetu. Nastojimo što više s njima razgovarati o tome koje su opasnosti, kaže majka Barbara Jadrijević Petrović.

Jer jedna od mogućih opasnosti je i razvijanje ovisnosti o virtualnom svijetu. U početku neprimjetna, poslije teško rješiva, kažu nam studenti psihologije koji su o tome napravili istraživanje.

- Gube kontrolu nad onime što zapravo žele tražiti i dopuste na neki način da Internet koristi čovjeka, a ne da čovjek koristi Internet za neke svoje potrebe, kaže Rej Kovačević, student 3. godine psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Prema podacima koje su prikupili, najviše vremena provodi se na igrama i društvenim mrežama.

- Na Facebooku čak 58 minuta, odnosno gotovo sat vremena, na WhatsAppu oko 28 minuta, na YouTubeu 40 i nešto minuta, na Snapchatu isto oko 46, kaže Petar Znaor, student 3. godine psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

- Kada to pretvorimo, pretočimo u cjeloživotno razdoblje, dobivamo brojke od 6 godina i 8 mjeseci, dodaje Kovačević.

No postoji i rješenje, kažu nam studenti, a to su aplikacije kojima se može ograničiti vrijeme provedeno na Internetu. Jer virtualne mreže pokazale su se nezaobilaznima u vrijeme pandemije, no njihovo racionalno korištenje, čini se, postaje pravi izazov.