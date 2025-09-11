Zakoračite u središte pozornosti s novim futurističkim Crocs modelom

Crocs nas ponovno iznenađuje! Predstavljamo nove Caged Clog klompe, model koji se odvaja od tradicionalnog dizajna klompi, a istovremeno zadržava kultni Crocs DNK. Napravljen je za one koji vole pomicati granice i izražavati svoj ulični stil kroz odvažne modne komade i futurističke elemente.

Dostupan u crnoj i sivoj boji, novi par ističe se upečatljivim mrežastim dizajnom koji odmah privlači pažnju. Također nudi personalizaciju s JibbitzTM dodatcima, dodajući zabavan zaokret i savršenu vibru vašoj odjevnoj kombinaciji. Inovativni LiteRideTM potplat osigurava vrhunsku udobnost i lagano nošenje.

Stilizirajte ga sa svojim omiljenim komadima i pokažite se svijetu!

Svi ljubitelji Crocsa srdačno su pozvani da posjete novu Crocs trgovinu u Zagrebu, koja se nalazi u trgovačkom centru City Center One East.

Novi Crocs modeli dostupni su i na www.crocs.hr