YĪN YĪN u Boogaloou

Nizozemski psihodelični funk velikani YĪN YĪN 15. ožujka po treći put dolaze u Zagreb, a ovom prilikom će promovirati svoj četvrti i veoma hvaljeni album "Yatta!". On je objavljen 23. siječnja za Glitterbeat Records, uglednu izdavačku kuću koja se posljednjih desetak godina etablirala kao najbolja izdavačka kuća za world music. Njima će se na pozornici pridružiti dva DJ-a: Pips i Borovich, kao predstavnici Hrvatske Funk Delegacije. Pretprodajna cijena ulaznica za ovu rasplesanu večer je 27 eura i može se nabaviti preko Hangtime weba, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, koštati 30 eura.

Fizičke ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu. Early bird ulaznice su rasprodane. Ulaznice: https://bit.ly/4pDfZnG

"Yatta!" je po mnogima najbolji album kojeg su YĪN YĪN snimili u karijeri, a sjajne recenzije su se pojavile u brojnim medijima. Tako Far Out Magazine ističe inovativnost ove grupe: "U vremenu u kojem sve više albuma zvuče isto, YĪN YĪN ponovno potvrđuju svoju predanost originalnosti i psihodeličnoj inovaciji, stvarajući glazbu koja podjednako prkosi nacionalnim granicama i zvučnim konvencijama, te je jednaka prikladna za opušteni, "napušeni" piknik ovdje na Zemlji kao i za međugalaktički disco među zvijezdama."

Bandcamp Daily je recenziju ovog albuma objavio u rubrici "najbolji album dana", a u njoj, između ostalog, piše: "U svijetu koji je sve više proklet, u kojem producenti okreću leđa kopanju po kutijama s vinilima i umjesto toga generiraju sampleove uz pomoć umjetne inteligencije, YĪN YĪN uzvraćaju udarac zaraznim grooveovima koji zvuče kao da su spremni za sampliranje: istodobno rijetki i poznati. Novi album uključuje primjese soula, funka, disca, soft rocka, glazbe iz europskih filmova i istočnjačkih instrumenata, uz prstohvat ABBE za dobru mjeru. To je europop sedamdesetih, prelomljen kroz psihodeličnu prizmu. Svaka pjesma prepuna je fantastičnih elemenata, ovdje surf-gitarska lead dionica, ondje težak bubnjarski break. Upravo taj osjećaj zajedničke svrhe povezuje cijeli album u koherentnu cjelinu... S toliko šarenih, gotovo bombonastih elemenata povezanih bendom u savršenom suglasju, "Yatta!" je spoj domišljatosti i neopterećene ležernosti kojem je lako podleći."

U recenziji na portalu Joyzine se ističe sljedeće: "Od pjesme do pjesme, spoj stilova djeluje posve prirodno i nenametljivo. Glazba priziva bezbroj slika: osvijetljene plesne podije, disco kugle, laserske showove i projekcije filmova o putovanju kroz svemir" dok njemački AtomLabor u recenziji poziva slušatelje da grupu vide uživo: "Album se više doima kao snimka jedne jako dobre, vraški dobre noći, a ne kao proizvod skrojen za streaming platforme. Naslov "Yatta", što na japanskom znači "Uspjeli smo", pritom funkcionira gotovo kao namigivanje. Bend je točno ondje gdje njihov pravi zvuk dolazi na svoje." U sve to valja se uvjeriti uživo 15. ožujka u Boogaloou.