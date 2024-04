Yet Another Awkward QR Code @ hacklab01

Kolektiv At Least They Tried predstavlja rezultate svoje hackn3t rezidencije, istraživanja koje provode od 8. do 14. travnja. S fokusom na demistifikaciju QR kodova i pružanje novih perspektiva, kolektiv će svoje nalaze podijeliti s javnošću 15. travnja u 18:00 sati u klubu MaMa i online na hacklab01.org.

Trajanje rezidencije: 8. - 14. travnja 2024.

Kraj rezidencije i online događanje: 15 travnja (18 h)

Radni jezik: engleski

"Još jedan nezgrapan QR kod" je umjetničko / tehnološko istraživanje s ciljem iscrpljivanja QR koda u ulozi subjekta i objekta.

Istraživanjem QR kodova uspostavit ćemo jednostavnu metodologiju koja će publici pružiti mogućnost zauzimanja aktivnog stava prema svakodnevnoj tehnologiji i onemogućiti podčinjavanje njenim korištenjem. Rad predlaže nove oblike digitalne pismenosti u naizgled kompleksnom svijetu.

Disarming & Elevating the QR code to the status of a tactical tool

U 2021. COVID potvrde su uvedene kao uvjet za ulaz u razne radnje i institucije. Tako su QR kodovi postali dio naše građanske i konzumerističke svakodnevice. Unatoč tome, konsenzus oko QR kodova jest - da ih svi mrze.

Predavanje se bavi podrijetlom i poviješću QR kodova, te adresira kontroverze oko njihove integracije u našu svakodnevicu. Umjetnici će predstaviti studiju o tehnikama i strategijama za razoružavanje QR kodova, i prikazati primjere umjetnika, aktivista i hakera koji koriste QR kodove u svom radu. Demistifikacijom tehnologije kroz taktični dizajn cilj je ovog predavanja pružiti inspiraciju za život u svijetu s previše QR kodova.

"At Least They Tried" je umjetnički kolektiv i neovisni tiskarski studio. Vjeruju da digitalni podaci ne bi trebali biti ograničeni na rubove ekrana. Podaci se mogu pronaći, pročitati, eksproprirati i iskoristiti na mnoge načine, kako na marginama, tako i izvan interneta.

Njihov je cilj stvaranje alternativnih oblika digitalne pismenosti za sebe i sve zainteresirane. Kroz tisak kao umjetničku praksu i kroz edukativnu platformu, promoviraju znanje i alate otvorenog koda, stvarajući prostor za rasprave i radionice, konačno dijeleći na mreži ili offline sve što su uspjeli hakirati ili barem pokušali najbolje što su mogli demontirati.

Queenie F. Charles, poznata i pod imenom Queen Paramount, bavi se umjetnošću i grafičkim dizajnom. Proces joj se sastoji od eksperimentacije i zlouporabe što joj dozvoljava da dolazi do osjetljivih zaključaka o načinu korištenja tehnologija na svakodnevnoj i globalnoj ljestvici. Radom prigrljiva zlouporabu strojeva i istražuje njihove mane te tako stvara međusobnu povezanost ljudske i softverske greška.

2022, osniva kolektiv H2A, gdje djeluje u ulozi glavne kustosice. Kroz H2A kolektiv organizira događanja u nezavisnim prostorima s ciljem razvoja novomedijske scene u Toulouseu. Promovira low-tech pristup i koristi manjak sredstava za borbu protiv tehno-šovinizma. Aktivna je u tuluškoj nezavisnoj sceni kao multimedijalna umjetnica i DJ.

queenparamount.com

Kaspar Ravel je umjetnik i teoretičar novih medija što mu omogućava da istovremeno stvara i predaje. Samouki je programer, DIY haker i entuzijast low techa. Uživa u propitkivanju uloge tehnologije i pronalaženju poetskih i političnih rješenja svjetskim kompleksnostima. Istraživanja mu variraju od osobnih problema kao što je pronalazak alternative korištenju google mapa, do istraživanja širih društvenih problema kao što je semiotika radioaktivnog otpada.

Preko dana je umjetnik istraživač na Sveučilištu Sorbonne u Parizu (Francuska) gdje organizira izložbe, radionice i razgovore. Preko noći je DJ, VJ i rezident na etiketi OYÉ, dizajnira scenografiju i svjetlo za evente izvodi audiovizualne performanse te povremeno miksa za radio emisije i mala događanja.

kaspar.wtf

