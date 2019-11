Yammatovo 5: The Pretenders & Heaven 17

U subotu, 30. studenog, u zagrebačkoj Laubi poslušajte rodonačelnike britanskog elektro zvuka i kumove šefildske scene Heaven 17 i The Pretenders, bend s jednom od najdramatičnijih biografija koji je 2005. izabran u R'n'R Hall of Fame, predvođen prvom damom rocka Chrissie Hynde!

THE PRETENDERS

Chrissie Hynde bila je i ostala neobična figura, čak i među relativno neobičnim kopijama rokerica. Hynde - kao pjevačica i frontwoman Pretendersa - uzbudljiva je, androgina, seksi, buntovna i žestoka, kojoj i dan danas mlađe kolegice teško mogu parirati. Njezin je glas jedan od najboljih ženskih rock glasova uopće, istovremeno nježan i snažan poput šake u baršunastoj rukavici koja vas steže za dušnik i pri tome pjeva „I'll Stand By You", jednu od predivnih pjesama The Pretendersa.

U svojim je pjesmama ujedinila punk, novi val i gitarski rock, što je uspjelo tek rijetkima.

Svih ovih desetljeća, nepokolebljivo, ali uporno i tvrdoglavo, Pretendersi s lakoćom prelaze most između punka, novog vala i pop glazbe poput nijednog drugog benda, sa žanrovski definiranim pjesmama poput "I'll Stand By You", „My Baby", „2000 Miles", „Kid", „Back On The Chain Gang", „Brass In Pocket", "Don't Get Me Wrong", „If There Was A Man", „Holy Commotion" i „Let's Get Lost", spomenimo samo neke.

Chrissieinu biografiju objavljenu 2015. pod nazivom: Reckless - moj život kao Pretender, New York Times je ocijenio "iskrenim i prepoznatljivim ljubavnim pismom rock and roll-a".

Bend je prodao preko 25 milijuna albuma.

HEAVEN 17

Heaven 17 nastali su nakon urušavanja prvobitne postave The Human League iza koje je stajao Martyn Ware, vođa tog benda, a koji je paralelno pokrenuo bend i manju diskografsku kuću B.E.F. - portfolio budućih glazbenih projekata od kojih je Heaven 17 zasigurno najvažniji. Bili su nova pojava na sceni, projekt koji je zamišljen kao jedinstveni producentsko-glazbeni sastav s potpuno novim radikalnim predloškom za promišljanje glazbe.

Kao British Electric Foundation proizveli su dva originalna albuma, 'Music For Stowaways' i 'Music Of Quality and Distinction vol.1', i njima predstavili predložak koji su u osamdesetima koristili The Assembly, a u devedesetima Electronic (odnosno Damon Albarn i Jamie Hewlett kao Gorillaz).

Ali Heaven 17 bili su ti koji su potrajali više od trideset godina i pomogli oblikovati budućnost moderne glazbe. Njihov prvi album, 'Penthouse And Pavement', jest i ostaje moderan klasik.

John Foxx, jedan od electro pionira toga doba rekao je: „U to vrijeme nitko drugi nije tako djelovao. Možda su bili najbliži duhu The Residentsa ili Devo, ali oni nisu klasične pop izvođače kooptirali na svoje ploče. Bilo mi je drago što su neko vrijeme koristili moj studio kao bazu. Učinkovito su dekonstruirali pojam benda i otvorili vrata da u svoje snimke uključe sve kojima su se divili, uvevši sve te različite žanrove u svoj glazbeni svijet. Vrlo hrabra ideja. Velikodušna i otvorenog srca. Nije nešto što često nailazite u popularnoj glazbi."

Zanimanje za Heaven 17 i njihove live nastupe koje je presušilo desetljeće ranije, sada je dramatično poraslo. Potpuno nova generacija umjetnika počela je Heaven 17 isticati kao glavni utjecaj.

Zvuk grada čelika nakon više od 35 godina ponovo je postao zvuk nove generacije, a svojom lukavom, postmodernom kritikom društva Heaven 17 nikada nisu zvučali tako rezonantno, niti su bili toliko potrebni kao danas.

'40th Anniversary Greatest Hits Tour' zaustavit će se u Laubi, na Yammatovu 5 fueled by Cockta.

Heaven 17 su ovdje za njihovu generaciju da se prisjeti i novu generaciju da nauči, doživi i uvjeri se kojom se snagom i vjernošću, a istovremeno suvremenošću, izvode pjesme koja su glazbu učinile jednako vibrantnom danas, kao i 1981. godine.

Ulaznice su od danas dostupne putem sustava entrio.hr, a povoljnije su uz Mastercard® i Maestro® kartice!

U rekordnom roku rasprodan je early bird paket ulaznica za Yammatovo 5 na kojem po prvi puta u Zagrebu nastupaju istinske ikone pop kulture - The Pretenders i Heaven 17!

Ulaznice po cijeni od 180 kn planule su u prvih sat vremena prodaje, sada su dostupne po regularnoj cijeni od 220 kn, a na dan koncerta bit će 250 kn. Požurite jer sudeći po prvim reakcijama, ulaznica na dan koncerta više neće biti!

Plaćajte ulaznice Mastercard i Maestro karticama i ostvarite 10% popusta!

Popust se ostvaruje online kupnjom preko sustava Entrio.hr i vrijedi za ograničeni kontingent ulaznica stoga požurite.

Dio ulaznica moći će se osvojiti kroz program Yammat FM radija i na društvenim mrežama Cockte.

Gledajte uživo: www.yammatovo.com