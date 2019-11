House-duo PEZNT uskoro objavljuje album prvijenac

Hrvatski house-duo svjetskog kalibra - PEZNT uskoro objavljuje iščekivani studijski album! Naslova "Paid In Full" izdanje će svjetlo dana ugledati 29. studenog putem Blacksoul Music etikete. Uoči objave albuma otkriven je niz interesantnih detalja - od iznimnog popisa gostiju do naslovnice koja krasi izdanje.

Prvijenac "Paid In Full" donosi ukupno 10 novih pjesama koje su PEZNT, točnije Tom Pasanec - Blacksoul i Dejan Marković - Mark de Line, kreirali u periodu od posljednje dvije godine, s namjerom da stvore emotivan, iskren i kompleksan album, na razini svjetske glazbene produkcije.

U radu na izdanju pripomogli su im cijenjeni glazbenici Davor "Daga" Devčić i Zvonimir Dusper "Dus", koji su im omogućili da izdanje bude odsvirano uživo, a ne samo programirano, kako bi dobilo soulful i groove atmosferu, dok je za mastering zaslužan Gregor Zemljič.

Uz njih, na albumu su sudjelovali i rapperi, pjevači te tekstopisci iz čitavog svijeta, a ime koje svakako plijeni pažnju na tom popisu je Masta Ace, legenda stare brooklynske škole hip-hopa, koji gostuje u "Bad Girls". Uz njega, tu je i talentirani rapper iz Washington DC-a - Born I, koji je gost u zamjećenom singlu "Doin' My Thing" te u "Yours", koja otvara album. Zatim, tu su i Divine Essence i James Curd iz SAD-a, londonski autor i producent s adresom u Dubaiju - Shyam P, danski kantautor Gregers, koji je s njima već kreirao i hit-izdanje "Toxic Love" te njegov sunarodnjak, pop/house zvijezda Andy Rod.

Album uz izvrsnu glazbu sa sobom nosi i kreativno vizualno rješenje, za koje je zaslužan jedan od najboljih hrvatskih strip-crtača - Dalibor Talajić, poznat po svom iznimnom radu za Marvelove stripove. Uz netom predstavljenu naslovnicu albuma, on je ujedno kreirao i čitavo vizualno rješenje fizičkog izdanja koje će krasiti i korice vinilnog formata, što će albumu "Paid In Full" dati i svojevrsnu kolekcionarsku vrijednost.

Izdanje je najavljeno singlovima "Doin' My Thing" čiji Gettoblaster remix je zasvirao i u eteru svjetskog Beats 1 radija Apple Musica te "Japanese Disco", a uz potpuno novi materijal, kao bonus pjesme bit će objavljeni i uspješni singlovi "Toxic Love" i "Pelin", prethodno objavljeni za cijenjene svjetske etikete Defected Records i Strictly Rhythm te singl "Burek", clubbing hit-singl iz 2017. godine. Album će biti dostupan u tri različite verzije - digitalno, kao dvostruki 'special-edition' vinil te u obliku audio-kazete.

"Ovo nije standardni house album, već izdanje koje će biti kombinacija glazbe koju volimo slušati i stvarati", otkrivaju Blacksoul i Mark de Line, dvojica iskusnih producenata s dugogodišnjim samostalnim karijerama, koji su PEZNT priču započeli 2015. godine, na inicijativu Blacksoula.

Već 2016. predstavili su se izdanjem na poznatoj Toolroom etiketi Marka Knighta. Od tada su autorski materijal i remixeve objavili za priznate svjetske diskografske kuće (Dirtybird, Strictly Rhythm, Defected, Atlantic Records / Big Beat, Universal Music...), dosegnuli visoke pozicije na top-listama relevantnih platformi elektroničke glazbe - Beatporta i Traxsourcea te na spomenutom Traxsource-u zauzeli pozicije #11 Top 100 House Artists of 2018 i #14 Top 100 Artists of 2018, u društvu imena kao što su: Mousse T, Louie Vega, Purple Disco Maschine... Također, u svibnju ove godine zaputili su se i na svoju prvu prekooceansku turneju, u Australiji i na Baliju, a s obzirom na izvrsnu reakciju tamošnje publike, na isto mjesto se vraćaju već početkom sljedeće godine.

Debitantski album "Paid In Full" PEZNT objavljuju 29. studenog ove godine za Blacksoul Music etiketu, a u nastavku pronađite detaljan popis pjesama, sa svim gostujućim imenima.

"Paid In Full" - popis pjesama i gostiju:

01. PEZNT feat Born I - Yours

02. PEZNT & Dus feat Shyam P - Be Somebody

03. PEZNT feat Born I- Doin' My Thing (Album Version)

04. PEZNT feat Shyam P - Need You Now

05. James Curd & PEZNT feat Nah Man - Japanese Disco (Upgrade Mix)

06. PEZNT feat Masta Ace - Bad Girls

07. PEZNT & Dus ft Gregers - Red & Blue

08. PEZNT - Burek

09. PEZNT feat Divine Essence - Deep Down Inside

10. PEZNT feat Andy Roda - Dance On

11. Bonus Track - PEZNT feat. Gregers - Toxic Love (Original Mix)

12. Bonus Track - PEZNT - Pelin