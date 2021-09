Xiaomi predstavio Pad 5 i AIoT proizvode

Xiaomi je jučer predstavio svoj novi tablet Xiaomi Pad 5 tijekom globalnog predstavljanja proizvoda, kao i nevjerojatnu listu AIoT proizvoda koji će dodatno proširiti Xiaomijev koncept pametnog doma i ponudu nosive opreme za današnje povezane potrošače. Novi AIoT proizvodi uključuju Mi Smart Projector 2, Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) te Mi Smart Band 6 NFC.

Usred novih normi, sve više potrošača ponovno osmišljava svoj dom, kako bi ispunili zahtjeve novih funkcionalnosti i prilagodili se razdoblju nakon pandemije, koje je spojilo slobodno vrijeme i posao. Ova četiri nova različita proizvoda osnažuju potrošače s više pametnih uređaja koji život u vlastitom domu čine još ugodnijim.

Xiaomi Pad 5: Odlična zabava, pametan rad

Xiaomi Pad 5 svestran je kao alat za produktivnost, kako na poslu, tako i u učionici, ali donosi i vrhunsko iskustvo mobilne zabave.

"Usred novog normalnog i povratka učenika u školu, Xiaomi Pad 5 dolazi u vrijeme koje odgovara našem novom načinu odlaska s posla na zabavu i svega između - u trenu. To je istinska sve-u-jednom radna stanica, opremljena od oblika do funkcionalnosti, gdjegod se koristila - od učionice, do kuće ili ureda", rekla je TJ Walton, Product Marketing Manager u kompaniji Xiaomi international.

Ova prijenosna radna stanica prepuna je vrhunskih značajki koje korisnicima omogućuju da se odlično zabave i pametno rade, uključujući:

Productivity Suite - Xiaomi Pad 5 opremljen je značajkama koje će vam povećati produktivnost. Skenirajte sve dokumente pomoću kamere od 13 megapiksela i besprijekorno ih dijelite s kolegama s posla ili iz razreda. Za prirodno iskustvo pisanja, Xiaomi Smart Pen1 dolazi sa samo 12,2 g, 4096 razina osjetljivosti na pritisak te brzinom uzorkovanja od 240 Hz. Xiaomi Smart Pen uključuje i prikladne značajke kao što su funkcijske tipke Smart Pen za brzo unošenje bilješki, snimanje zaslona ili jednostavno prebacivanje između olovke i gumice. Osim toga, spremni ste i za konferencijske pozive s prednjom kamerom od 8 MP koja podržava 1080p video.

Živopisan zaslon s ugodnim doživljajem gledanja - Xiaomi Pad 5 ima 11-inčni WQHD+ 120 Hz zaslon koji oživljava sadržaj s razrađenim slikama s mekšim i prirodnijim bojama punim detalja. Uz podršku za Dolby Vision®, Xiaomi Pad 5 omogućuje vrhunsko HDR iskustvo gledanja koje donosi ultra žive slike s nevjerojatnom svjetlinom, kontrastom, detaljima i bojama, koje dosad niste vidjeli na ekranu. Čak i ako svoje omiljene emisije gledate dulje vrijeme i bez obzira na to gdje gledate, pravi zaslon Xiaomi Pad 5 i ugrađeni način rada Low Blue Light omogućuju čisto, ali sigurno i ugodno iskustvo gledanja.

Realističan zvuk - Kako Xiaomi Pad 5 plijeni vaše oči, bit će vam i lagan za uši u slobodno vrijeme. Uživajte u bogatom stereo zvuku uz četiri zvučnika koji nude glasniji i oštriji zvuk. Štoviše, tu je i Dolby Atmos® realističan sustav za vrhunski zvučni doživljaj s neusporedivim detaljima, dubinom i realizmom dok slušate svoje omiljene Dolby Atmos sadržaje.

Prepun performansi i izgrađen za neusporedivu vezu - Kako biste bili u tijeku s učenjem, poslom, zabavom i svime između, Xiaomi Pad 5 opremljen je 7 nm procesorom Qualcomm® SnapdragonTM 860 visokih performansi s maksimalnim radnim taktom do 2,96 GHz. Kako bi korisnici bili uvijek povezani, Xiaomi Pad 5 dolazi s duljim vijekom trajanja baterije, koji omogućuje baterija kapaciteta 8.720 mAh (tip).

Mi Smart Band 6 NFC: Beskontaktno plaćanje za postpandemijsko doba

Život u sjeni pandemije potaknuo nas je na razmišljanje kako obnoviti pametan i zdrav život bez stresa, u skladu s novim normama socijalne distance. Kako bi pomogao korisnicima u usvajanju novog načina života, Xiaomi preoblikuje svoje tehnološke inovacije, počevši od svakodnevnih nosivih gadgeta.

U ožujku 2020. Xiaomi je predstavio Mi Smart Band 6, koji uključuje funkciju SpO2, koja prikazuje zdravstvene indikacije u dišnom sustavu korisnika i druge sveobuhvatne značajke praćenja zdravlja, poput spavanja, otkrivanja razine stresa i vodiča za disanje, kako bi pomogli korisnicima da preuzmu kontrolu nad svojim cjelokupnim fizičkim i mentalnim zdravljem.

Sada, u suradnji s Mastercardom, svjetski br. 1 brend nosivih narukvica vraća svoj omiljeni Mi Smart Band 6 u središte pozornosti - s naglaskom na beskontaktno plaćanje. Dodavanjem punokrvne NFC značajke, nova verzija sada nudi brz, siguran i prikladan način plaćanja. Plaćanja se obavljaju učinkovitije no ikad, bez obzira radi li se o preuzimanju svakodnevnih namirnica, plaćanju javnog prijevoza ili jednostavno ispijanju kave tijekom uobičajenog dana. Osim toga, potpuno nova verzija Mi Smart Band 6 NFC sada nudi i implementiranu značajku Amazon Alexa, koja proširuje iskustvo rada bez ruku za vlasnike sustava pametnog doma.

Mi Smart Projector 2: Vaše prijenosno kućno kino

Osim Xiaomi Pad 5 i Mi Smart Band 6 NFC verzije, Xiaomi dodaje i potpuno novi uređaj u svoju paletu pametnog doma - Mi Smart Projector 2. Donoseći rezoluciju od 1920x1080 Full HD i Dolby AudioTM u uređaj kompaktnih dimenzija, Mi Smart Projector 2 je zgodan, prenosiv, plug and play uređaj koji korisnici žele.

S višekutnom auto-keystone korekcijom i automatskim fokusom, uređaj može brzo projicirati savršen pravokutni zaslon na većini zidova. Uređaj radi i na certificiranom sustavu Android TVTM s ugrađenom značajkom Google Assistant3, pa korisnicima ne nudi samo beskrajnu zabavu već iz kutije, već nudi i pametne glasovne naredbe na proizvodima za pametni dom korisnika.

Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack): Ostanite povezani uz Wi-Fi 6

Dizajniran za napajanje pametnih uređaja za cijelu kuću, novopredstavljeni Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) nudi snažnu i pouzdanu pokrivenost dvopojasne Wi-Fi 6 mreže do preko 370 m².4 Uređaj podržava i maksimalni broj povezivanja do 254 uređaja5. Bez obzira na to koliko je uređaja povezano i pokrenuto, uređaj će osigurati optimiziranu učinkovitost mreže i smanjenu latenciju s 1024QAM modulacijom, kao i podrškom za tehnologije OFDMA i 2x2 MIMO.

Sustav pametne mreže podržava i automatsko prebacivanje mreže kako bi se osigurao besprijekoran roaming kada se korisnici kreću po različitim prostorijama. Uređaj čak može pokrenuti postupak samooporavka radi reorganizacije mreže kad god se uređaj otkrije izvan mreže, a korisnici će ostati povezani na Wi-Fi 6 cijelo vrijeme.

Cijene i dostupnost:

Xiaomi Pad 5 će biti dostupan u dvije varijante: 6 GB + 128 GB te 6 GB + 256 GB, uz dodatak dvije opcije boja: sive Cosmic Gray te bijele Pearl White.

Za prodajne kanale i dostupnost proizvoda, molimo provjerite lokalnu mi.com stranicu u vašoj regiji.