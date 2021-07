Samsung 2021 The Wall dostupan u Hrvatskoj

Samsung Electronics predstavio je novi model svog poslovnog višestrukog zaslona The Wall na globalnoj razini. S novom AI tehnologijom procesuiranja prikaza, većom brzinom osvježavanja zaslona od 120 Hz te svestranim mogućnostima za postavljanje unutar prostora i interijera, ovogodišnji The Wall ponovno definira tehnologiju prikaza dajući tvrtkama neograničenu fleksibilnost za prikazivanje sadržaja.

Novi The Wall dolazi s inovativnim Micro AI procesorom koji analizira i optimizira svaki kadar videozapisa kako bi se omogućila najveća moguća kvaliteta prikaza. S mogućnošću korištenja do 16 različitih modela neuronskih mreža, od kojih je svaki osposobljen za AI nadogradnju i Deep Learning tehnologiju, Micro AI procesor može optimizirati kvalitetu slike do 8K rezolucije gdje povećava kontrast i uklanja smetnje.

Black Seal tehnologija na The Wallu pokriva zaslon na ujednačen način, stvarajući savršeno platno za prikaz čišćih razina crne boje s pojačanom dubinom, pružajući neusporediv kontrast i besprijekorne detalje.

S maksimalnom svjetlinom od 1600 nita, The Wall pruža kristalno jasan prikaz koji se ističe čak i u svijetlim prostornim okruženjima. Tehnologija Ultra Chroma stvara uže valne duljine koje generiraju boje u RGB spektru koje su dvostruko čišće i preciznije od konvencionalnih LED dioda. Svaka LED dioda sada je do 40% manja , čime se povećava čisto crni razmak između piksela za poboljšanu ujednačenost boja i veći kontrast slike.

Ovogodišnji model lakše je postaviti unutar prostora zahvaljujući novim bežičnim priključcima i sveukupi dizajn bez okvira, što rezultira upola manjom dubinom kućišta .

Koristeći se modularnom tehnologijom, The Wall može se instalirati u različitim položajima, uključujući konkavni, konveksni, stropni, viseći, nagnuti i L-tip. Osim toga, korisnici trebaju prilagoditi zaslon samo jednom po kućištu s Factory Seam Adjustment tehnologijom, čime se štedi na vremenu.

Model iz 2021. godine pruža najdetaljniju sliku do sada s prvom 8K rezolucijom u industriji, brzinom osvježavanja od 120Hz te jednostavnom 8K reprodukcijom sadržaja. The Wall se može konfigurirati vodoravno za razlučivost do 16K s rasporedom od 15.360 x 2.160 piksela , gdje njegov veliki zaslon mjeri preko 1.000 inča, čineći ga potpuno opsežnim platnom za prikazivanje sadržaja.

The Wall dolazi s Micro HDR i Micro Motion značajkama koje sadrže 20-bitnu mogućnost procesuiranja za pružanje stalne kvalitete slike za nesmetan prikaz sadržaja, bez obzira na lokaciju. Zaslon također uključuje četiri picture-to-picture zaslona (PBP), omogućavajući četiri različita izvora sadržaja koji se mogu istovremeno prikazivati u 4K rezoluciji.

Sve značajke The Walla isporučuju se s najvećom razinom sigurnosti. TÜV Rheinland je The Wallu dodijelio certifikat o udobnosti očiju za minimaliziranu emisiju plavog svjetla, dok certifikat EMC klase B minimalizira elektromagnetske valove za sigurno korištenje uređaja ne samo unutar poslovnih prostora, nego unutar vlastita četiri zida.