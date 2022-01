Xiaomi predstavio MIUI 13

Xiaomi je jučer predstavio MIUI 13, svoj operativni sustav sljedeće generacije. MIUI 13 je predstavljen na međunarodnim tržištima tijekom globalnog predstavljanja serije Redmi Note 11. Od četvrtog tromjesečja 2021. broj aktivnih korisnika operativnog sustava MIUI premašio je 500 milijuna mjesečno. Najnovija generacija operativnog sustava nudi sveobuhvatnu nadogradnju s fokusom na poboljšanje osnovnog iskustva - uključujući bržu pohranu, višu učinkovitost pozadinskih procesa, pametnije procesiranje i dulje trajanje baterije - uz korisne značajke kao što su bočna traka (sidebar) i miniaplikacije (widgeti).

Podizanje osnovnog iskustva na višu razinu

MIUI 13 predstavlja likvidnu pohranu (Liquid Storage), novu metodu za upravljanje načinom kako se datoteke pohranjuju na uređajima. Na tradicionalnim uređajima, kako stalno pohranjujemo i prepisujemo podatke, s vremenom se fragmentira podatkovni prostor uređaja. Nakon svega 36 mjeseci, to usporava brzinu čitanja i pisanja za čak 50%*. Ovo utječe i na to koliko brzo možete pristupiti aplikacijama i koliko brzo te aplikacije mogu pristupiti svojim potrebnim resursima - usporavajući sve. Sustav likvidne pohrane na MIUI 13 smanjuje fragmentaciju i aktivno upravlja pohranjenim podacima, poboljšavajući učinkovitost čitanja i pisanja do 60%**. Dugoročno, brzina čitanja i pisanja nekih drugih operativnih sustava Android pada za čak 50% nakon 36 mjeseci, dok MIUI 13 zadržava do 95% brzine ** - produljujući korisnicima iskustvo „novog uređaja", ali i životni vijek uređaja.

Za daljnje poboljšanje performansi, atomizirana memorija (Atomized Memory) sustava MIUI 13, ultra-precizna metoda upravljanja memorijom, dovodi učinkovitost memorije RAM na novu razinu. Ova značajka analizira načine kako aplikacije koriste memoriju te dijeli procese korištenja RAM memorije pojedine aplikacije na važne i nevažne zadatke. Potom zatvara sve nevažne zadatke, dopuštajući aplikacijama da koriste memoriju samo za ono što je korisniku trenutno važno, omogućujući mu pokretanje više aplikacija bez žrtvovanja performansi.

MIUI 13 dolazi i sa značajkom fokusiranih algoritama (Focused Algorithms), koja dinamički dodjeljuje resurse sustava na temelju scenarija korištenja, čineći MIUI fluidnijim i responzivnijim. Bez fokusiranih algoritama, procesori u pametnim telefonima relativno podjednako raspoređuju resurse kroz sve vaše aplikacije. Sustav fokusiranih algoritama daje prednost aktivnoj aplikaciji iznad svih ostalih, dopuštajući procesoru da se usredotoči na važne zadatke, dajući korisniku više brzine i bolje performanse gdje i kad mu to zatreba.

Sustav pametne ravnoteže (Smart Balance) još je jedna moćna nadogradnja iskustva u sustavu MIUI 13. Dizajniran je tako da automatski pronađe ravnotežu između performansi i potrošnje energije, tako da možete dobiti snagu i brzinu potrebnu da ostanete u pokretu. Uz Smart Balance, cjelokupno trajanje baterije u MIUI 13 može se produžiti do 10%***.

Potpuno nove značajke za poboljšanje učinkovitosti i personaliziranje iskustva

Uz osnovna poboljšanja iskustva, MIUI 13 također uvodi nove sjajne značajke koje vam omogućuju da prilagodite i personalizirate svoje iskustvo.

Uz potpuno nove widgete****, korisnici mogu personalizirati svoje pametne telefone s praktičnim modulima i obavijestima u App Vaultu ili na početnom zaslonu. Olakšavaju vam da budete u toku sa stvarima kao što su obavijesti, popisi obveza, vremenska prognoza i još mnogo toga. MIUI 13 podržava widgete različitih veličina. Uz opcije formata 2×1, 2×2, 2×3, 4×2 i 4×4, korisnici mogu smjestiti više važnih informacija u jedan widget i postaviti ih tamo gdje ranije nisu mogli.

Bočna traka je još jedan učinkovit alat u MIUI 13, koji omogućuje pristup svim omiljenim aplikacijama u plutajućim prozorima samo jednim prelaskom prstom po ekranu - bez napuštanja trenutne aplikacije. Ovo je savršeno za korisnike koji obavljaju više zadataka koji žele lakši način za pokretanje više aplikacija odjednom ili brzu promjenu između njih. Korisnici mogu prilagoditi ovu značajku s do 10 aplikacija u bočnoj traci.

Dostupnost

Sljedeći modeli će dobiti MIUI 13 u prvom valu - u prvom tromjesečju 2022.*****, dok će se raspored izlaska za ostale uređaje postupno objavljivati na web stranici MIUI. Raspored izlaska može se razlikovati ovisno o regiji.

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad 5