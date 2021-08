Xiaomi otvorio peti Xiaomi Store u Hrvatskoj

Globalni tehnološki lider Xiaomi danas je otvorio drugi Xiaomi Store u Zagrebu. Peti je ovo Xiaomi Store koji je Xiaomi otvorio na hrvatskom tržištu uz postojeće Xiaomi Storeove u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Otvaranjem drugog Xiaomi Storea u Zagrebu, u suradnji s tvrtkom Bijelić Co, Xiaomi jača prisutnost u glavnom gradu Hrvatske, čineći na taj način dostupnost svojih proizvoda još lakšim za krajnje korisnike.

„Zadovoljstvo mi je poželjeti vam dobrodošlicu danas na otvaranju petog Xiaomi Storea u Hrvatskoj. Prije samo tri mjeseca otvorili smo Xiaomi Store u Osijeku, a danas smo svjedoci brzog širenja Xiaomi Storeova na hrvatskom tržištu. Izgradnja i jačanje naše maloprodajne mreže na hrvatskom tržištu iznimno je važno jer su Xiaomi trgovine naši osnovni prodajni kanali. Povijesni poslovni podaci prema kojima je Xiaomi dva tromjesečja zaredom postao broj jedan proizvođač pametnih telefona na hrvatskom tržištu (40% udjela u prvom tromjesečju i 50% udjela u drugom tromjesečju) daju nam snažan poticaj za daljnje širenje Xiaomi Storeova. Kroz Xiaomi Storeove želimo svim kupcima i Xiaomijevim Fanovima omogućiti doticaj s našim inovativnim proizvodima te im pružiti iskustvo pametnog načina života jer upravo je omogućavanje pametnog načina života apsolutno svima Xiaomijeva temeljna misija. Veliko hvala svim našim Xiaomi Fanovima bez kojih naša priča ne bi bila moguća!" - rekao je Goran Mudrovčić, generalni menadžer Xiaomija za Hrvatsku i Sloveniju.

Sukladno podacima Canalysa, IDC-a i Strategic Analytics za drugi kvartal 2021. godine Xiaomi je postigao izniman uspjeh na razini Europe - drugi je vodeći proizvođač pametnih telefona. Ujedno, postigao je i povijesne rezultate na razini srednje i istočne Europe kao i na hrvatskom tržištu na kojima je Xiaomi postao broj jedan po isporuci pametnih telefona. Svoj uspjeh Xiaomi duguje Xiaomi Fanovima.

„Zadovoljstvo mi je biti dio otvorenja drugog Xiaomi Storea u Zagrebu. Xiaomi Storeovi prvi su doticaj kupaca i Xiaomi Fanova s našim brendom, stoga nam je ekspanzija u segmentu otvaranja novih Xiaomi Storeova izuzetno bitna. Naš je cilj osigurati dostupnost fantastičnih proizvoda kroz prodajna mjesta na kojima će naši kupci i Xiaomi Fanovi imati priliku uživati u našim najnovijim pametnim telefonima i inovativnim proizvodima iz bogatog i inovativnog Xiaomijevog ekosustava. Put kojim koračamo na hrvatskom tržištu ne bi bio moguć bez naših Xiaomi Fanova stoga im ovom prilikom želimo još jednom zahvaliti", naglasio je Matt Huang, menadžer Xiaomija za Balkan.

Otvorenje Xiaomi Storea realizirano je u suradnji s tvrtkom Bijelić Co, Xiaomijevim distributerom na hrvatskom tržištu. „Samo tri mjeseca nakon što smo otvorili Xiaomi Store u Osijeku, nastavljamo pružati podršku u širenju i jačanju maloprodajne mreže globalnog lidera pametnih telefona otvaranjem petog Xiaomi Storea u Hrvatskoj, a drugog u Zagrebu. Svjedoci smo da je, od 2018. godine kada smo otvorili prvi Xiaomi Store u Zagrebu, do danas Xiaomi napravio značajne iskorake na hrvatskom tržištu kako bi osigurao maksimalnu dostupnost svojih uređaja. Sretni smo i ponosni što je tvrtka Bijelić Co partner na ovom putu uspjeha te vjerujemo da ćemo uz našu snažnu distribucijsku mrežu koračat hrabro dalje i otvoriti još mnogo Xiaomi Storeova diljem Hrvatske kako bismo zaista proveli Xiaomijevu misiju Inovacija za sve ", naglasila je Ivana Bijelić, izvršna direktorica tvrtke Bijelić Co.

Novootvoreni Xiaomi Store smješten je u trgovačkom centru City Center one West, Jankomir 33, Zagreb.