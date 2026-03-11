Action otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj – u Sesvetama

Od danas stanovnici Sesveta i ostali posjetitelji mogu uživati u Action formuli: 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija, od pranja i čišćenja i osobne njege do igračaka i zabave, uradi-sam proizvoda do proizvoda za vrt i aktivnosti na otvorenom - uvijek po najnižim cijenama. Action svaki tjedan uvodi 150 novih proizvoda, čime osigurava relevantan asortiman, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cijenu nižu od 2 €.

Hajir Hajji, glavna izvršna direktorica Actiona, izjavila je:

„Izuzetno smo uzbuđeni što danas otvaramo prvu Action trgovinu u Hrvatskoj. Ovo je važna prekretnica za našu tvrtku i ponosni smo što hrvatskim kupcima predstavljamo jedinstvenu Action formulu i naš raznovrstan asortiman po najnižim cijenama. Otvaranje trgovine u Sesvetama označava početak našeg puta u Hrvatskoj i tek je prvi korak prema tome da iskustvo kupovine u Actionu u narednim godinama približimo mnogim drugim lokalnim zajednicama diljem zemlje. Zahvaljujem svima koji su s velikom predanošću i strašću radili kako bi ovo otvorenje bilo moguće - naš uspjeh temelji se upravo na predanosti naših timova."

S više od 3.300 trgovina diljem Europe, Action zapošljava približno 84.000 zaposlenika iz 166 nacionalnosti - jednako raznolikih kao i zajednice u kojima posluje. Tvrtka je tijekom 2025. godine otvorila više od 4.500 novih radnih mjesta i neprekidno ulaže u razvoj zaposlenika kroz edukacije i mogućnosti napredovanja. Prošle je godine više od 3.700 zaposlenika unaprijeđeno na radna mjesta s većom razinom odgovornosti.

Action kontinuirano ulaže i u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i "white label" proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.

Nova Action trgovina u Sesvetama prostrana je i lako dostupna i prostire se na više od 822 četvorna metra. Nalazi se na adresi Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 5 u Sesvetama, a otvorena je od ponedjeljka do nedjelje od 09:00 do 21:00. Trgovinu vodi tim od 18 zaposlenika.

Povodom otvaranja prve Action trgovine u Hrvatskoj, prvih 200 kupaca koji posjete trgovinu u Sesvetama dobit će poklon-bon u vrijednosti od 5 €.