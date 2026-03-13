Future Tense u zanimljivim razgovorima

Burnout postao je svakodnevica modernog rada. Najnovija istraživanja pokazuju da je čak 78 posto zaposlenih u Hrvatskoj iskusilo simptome burnouta, a brojke u drugim zemljama jednako su zabrinjavajuće. Unatoč ubrzanom razvoju umjetne inteligencije, pritisak na produktivnost raste, a mentalno opterećenje još uvijek se nije smanjilo. U tom kontekstu postaje jasno zašto je tema dugovječnosti, zdravog starenja i otpornosti postala dio ozbiljnih poslovnih rasprava.

Na konferenciju Future Tense powered by Lürssen, 22. travnja u Zagreb dolazi dr. sc. Susanna Søberg, danska znanstvenica i jedna od vodećih stručnjakinja za dugovječnost. Søberg godinama istražuje kako biološki mehanizmi, posebno regulacija živčanog sustava i termoregulacija, utječu na našu energiju, otpornost i radnu sposobnost.

„Prevencija je ključ dugovječnosti. Zdravstveni stručnjaci vide samo krajnje ishode poput hipertenzije, inzulinske rezistencije i depresije. To su simptomi dugotrajnog stresa; lideri mogu djelovati suprotno izgradnjom okruženja koja štite san, oporavak i metaboličko zdravlje", ističe Søberg.

Njezina poruka posebno odjekuje u poslovnom okruženju u kojem se od lidera često očekuje da budu neprekidno dostupni i učinkoviti.

Kao autorica Thermalist metode koja se temelji na izlaganju hladno-toplim podražajima, Søberg adresira sve izraženiji izazov suvremenog liderstva: održavanje visoke razine učinkovitosti u okruženjima obilježenima kroničnim stresom i kognitivnim opterećenjem. Søberg objašnjava da dugovječnost u poslovnom kontekstu nije pitanje životnog vijeka, nego održavanje performansa bez burnouta kroz bolje metaboličko i autonomno zdravlje.

Uz dr. sc. Susannu Søberg, na konferenciji će nastupiti i futurolog Rik Vera, Mikko Hyppönen, globalni stručnjak za kibernetičku sigurnost, a o održivim praksama i transformaciji tradicionalnih industrija govorit će Märtha Rehnberg.

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC Poslovnom školom Bled, Udrugom za promociju pametnih industrija te Europskim forumom potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove.

