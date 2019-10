William DuVall u Tvornici kulture 14. travnja

William DuVall, vokal legendarnih Alice In Chains, održat će intiman akustični koncert u Malom pogonu Tvornice kulture u utorak 14. travnja 2020. godine.

William DuVall - „'Til The Light Guides Me Home"

William DuVall u Zagreb stiže na velikoj svjetskoj turneji na kojoj promovira svoj prvi solo album "One Alone" objavljen 4. listopada. Prve kritike govore o fantastičnom materijalu ističući kako je DuVall u nove pjesme unio svoje čisto srce i dušu pokazujući se kao puno više od frontmana grunge velikana. Dva već izdvojena singla pjesme su „'Til The Light Guides Me Home" i „White Hot".

Na poziciji ko-vokala i ritam gitariste Alice In Chains DuVall se nalazi od 2006. godine, podjelivši ulogu pjevača s drugim gitaristom Jerryjem Cantrellom. S Alice In Chains objavio je tri albuma, a aktivan je i u još dva benda - Comes With The Fall I Giraffe Tongue Orchestra.

Zagrebački koncert održat će se u Malom pogonu Tvornice kulture za koji će u ponudi biti svega 220 ulaznica. U prodaju kreću u petak 11. listopada po cijeni od 100 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 130 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.