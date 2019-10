Neon Wife objavile prvi EP

Novi glazbeni projekt Neon Wife iza kojeg stoje Irena Žilić i Lucija Potočnik službeno je predstavljen prvim singlom "Back Row" prije nekoliko mjeseci, a ovaj sjajni duo objavio je i prvi EP.

EP "My, Oh My" sadrži pet pjesama koje su nastale 2018. godine, a cure su u studio ušle početkom ove godine i snimile materijal. Za produkciju je zaslužan Mark Mrakovčić, a cover art Mladen Udovičić.

Kako su same istaknule, projekt Neon Wife nastao je iz kreativne kompatibilnosti i velike želje da stvaraju glazbu koja im je obadvjema bliska, ali ju do sada nisu imale priliku raditi. Ovaj sjajni duo zajedno svira i u bendu Irene Žilić, a njihova suradnja je nakon brojnih koncerata i turneje po Velikoj Britaniji i Italiji s grupom Morcheeba urodila novim zvukom.

"My, Oh My" možete poslušati na YouTubeu, Deezeru, Spotifyju, Bandcampu te putem svih digitalnih servisa.