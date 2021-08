WHO traži cjepivo za sve

- U svijetu najvjerojatnije ima dvadeset ljudi koji su presudni za otklanjanje problema nepravde, rekao je Bruce Aylward iz WHO-a u izravnom kontaktu na društvenim medijima WHO-a.

- Oni vode velike tvrtke koje brinu o tome, oni vode zemlje koje kupuju većinu cjepiva u svijetu i vode zemlje koje ga proizvode. Očekujemo da tih dvadeset ljudi kažu: 'Otklonit ćemo taj problem do kraja rujna. Potrudit ćemo se da se 10 posto (stanovništva) u svakoj zemlji cijepi, dodao je.

Aylward, čelnik WHO-a za pristup sredstvima za borbu s pandemijom, ocijenio je da svijet mora osjećati "gađenje" zbog takve situacije.

WHO je sve više razočaran zbog tog "moralnog skandala", kako ga naziva, jer su bogate zemlje prigrabile zalihe cjepiva, a zemlje u razvoju jedva cijepe svoje najranjivije stanovnike.

U svijetu je utrošeno gotovo 4,5 milijarda doza cjepiva, pokazuju podatci agencije France Pressea.

U zemljama s visokim dohotkom na sto ljudi dolaze 104 doze. U 29 zemalja s najnižim dohotkom na sto ljudi dolaze tek dvije doze.

- Trebamo se sramiti svi skupa, rekao je Aylward.

WHO želi da svaka zemlja do kraja rujna cijepi barem 10 posto stanovništva, barem 40 posto do kraja godine i 70 posto do sredine 2022.