WhatsApp uvodi oglase

WhatsApp je jedna od najomiljenijih aplikacija za dopisivanje, ali izgleda da je došlo vrijeme naplate popularnosti i besplatnog korištenja - planiraju uskoro svojim korisnicima prikazivati oglase u Statusima, WhatsAppovoj verziji Instagram Storyja.

Potvrdio je to i izvršni predsjednik WhatsAppa Chris Daniels za Gadgets Now. "Stavljat ćemo oglase u Statuse. Ovo će biti način monetizacije za kompaniju kao i prilika kompanijama da dopru do naših korisnika", izjavio je.

Promjena je trenutno u planu, no još uvijek se ne zna kad bi trebala biti uvedena.

WhatsApp ima oko milijardu i pol korisnika, a već i ranije se šuškalo da ta platforma neće još dugo biti "ad free", no sad je to prvi put i potvrđeno.

