Welcome Spring Festival 2026 u Zagrebu

Zagreb ovog proljeća ponovno izlazi van. Od 26. travnja do 3. svibnja 2026., Welcome Spring Festival pretvara park kod Route 66 u prostor susreta, učenja, glazbe i zajedništva.

Kroz osam dana programa festival donosi spoj dnevne edukacije, umjetnosti i večernjih događanja, stvarajući platformu u kojoj se proljeće ne samo obilježava - nego aktivno živi.

Dnevni program, pod nazivom "učionica u prirodi", vraća učenje izvan zidova i približava ga iskustvu. Posjetitelje očekuju radionice koje spajaju kreativnost, znanost i održivost - od izrade predmeta od prirodnih materijala i gline, preko STEM i AI edukacija, do radionica tradicijskih vještina poput pređenja vune i restauracije starih predmeta.

Program uključuje i interaktivne sadržaje poput Male olimpijade otpada, koja kroz igru potiče svijest o važnosti odgovornog odnosa prema okolišu.

Središnji umjetnički motiv festivala je izložba "Up Cycling Flowers" mlade umjetnice GEA - instalacija sastavljena od više od 50 cvjetova izrađenih od recikliranih materijala, uz sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola.

Večernji program donosi opušteniju, ali jednako živu atmosferu - uz Opći kviz znanja, koncerte i glazbene nastupe na otvorenom.

Festival se otvara uz Kao rani mraz - Balašević tribute duo s najljepšim pjesmama Panonskog mornara, a tijekom tjedna publiku očekuju i Mito Matija i Lopovi s tamburaškim kabaretom, etno fusion zbor Žbor, kao i energični Plagijatori.

Tradicionalno se obilježava i 1. maj, uz zajednički grah za posjetitelje - uz jednostavno pravilo: ponijeti vlastite tanjure i žlice, kao mali, ali važan korak prema smanjenju otpada.

Tijekom cijelog festivala atmosferu dodatno griju DJ Demi i ekipa za DJ pultom, dok subota donosi dnevni Tancflek - glazbeni međuobrok uz Art Bazar - i večernji cover koncert.

Festival se zatvara u nedjelju uz sajam vinila i koncert rock sastava Milko i Ostatak.

Welcome Spring Festival i ove godine potvrđuje svoj identitet događanja koje spaja urbani život, prirodu i održivost, stvarajući prostor u kojem se ljudi povezuju - kroz znanje, glazbu i zajedničko iskustvo.

U vremenu kada se sve odvija ubrzano i često iza ekrana, ovaj festival vraća fokus na ono jednostavno i važno: biti vani, biti zajedno i ponovno osjetiti ritam grada u proljeće.