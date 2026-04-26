Buzz, Out Of Civilization i Lynco na INmusicu

Suradnja između Supervala i INmusic festivala nastavlja se i ove godine s ciljem poticanja djece i mladih na otkrivanje i razvijanje svojih glazbenih talenata. Na osamnaestom izdanju INmusica nastupit će tri benda - Buzz, Out Of Civilization i Lynco.

Buzz je četveročlani bend iz Slavonskog Broda osnovan krajem 2024. godine, koji svoj zvuk gradi na dubini grungea i energiji punka, uz dodatak klasičnih rock gitarskih sola. Njihova glazba oslanja se na inspiraciju bendovima poput Silverchaira, Nirvane i Ramonesa, no Buzz uspješno pronalazi vlastiti autorski izričaj. Njihovi nastupi poznati su po snažnoj energiji i autorskom materijalu koji publiku uvlači od prve note. Bend čine Filip Gavran na vokalu i lead gitari, Luka Kucjenić na ritam gitari, Kasijan Kristić na bas gitari i pratećim vokalima te Mihovil Vučković na bubnjevima. U rujnu 2025. objavili su svoj debitantski singl "Tryin'", a trenutno rade na novom materijalu kojim planiraju dodatno učvrstiti svoje mjesto na domaćoj alternativnoj sceni.

Iz Pule dolazi Out Of Civilization, ženski grunge/nu metal bend nastao u listopadu 2024. godine. Njihov zvuk karakterizira distorzirani gitarski ton, čvrsta ritam sekcija i energičan vokal, uz snažan scenski nastup koji ostavlja upečatljiv dojam. Bend kroz svoje pjesme istražuje različite glazbene pristupe, a tekstualno se bavi svakodnevnim izazovima i razmišljanjima mladih generacija. U kratkom vremenu već su ostvarile zapažene nastupe na Superval festivalu, Ri Rocku, u Klubu Kotač kao predgrupa britanskoj Rosalie Cunningham te na Danu Rock Žena u Ljubljani, među ostalima. Bend čine Tara Matijević na vokalu, Helena Bajtl na gitari, Alegra Lozić na bas gitari i vokalu te Lana Laginja na bubnjevima.

Alternativni trio Lynco predstavlja novu generaciju bendova koji se ne boje eksperimentirati. Nastao iz zajedničke ljubavi prema spajanju različitih žanrova i hip hop produkcije, Lynco donosi energičan i autentičan zvuk koji osvaja publiku već na prvim nastupima. Iako relativno novi na sceni, svojim intenzitetom i kontaktom s publikom ostavljaju snažan dojam, a njihov cilj je povezati se s publikom i doprijeti do ljubitelja glazbe diljem svijeta. Bend čine Filip Žagar na bubnjevima, Tin Matešić na gitari i vokalu te Roko Begonja na bas gitari.

Buzz, Out Of Civilization i Lynco pridružuju se lineupu INmusic festivala #18 - izdanju koje slavi 20 godina. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Joshua Idehen i brojni drugi uveličat će proslavu 20. rođendana najvećeg hrvatskog open-air festivala.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.