Punk rock maraton u Boogaloou

Subota, 25. travnja u Klubu Boogaloo ostat će zapamćena kao večer u kojoj je punk rock još jednom dokazao svoju snagu, izdržljivost i ono najvažnije, zajedništvo. Prvo izdanje Polupanog Lončića pretvorilo je klub u pulsirajuće središte energije, gdje se od prvog do posljednjeg tona nije stajalo.

Već od ranih večernjih sati bilo je jasno da publika čeka nešto posebno. Klub se brzo ispunio, a kako je večer odmicala, prostor je bio krcat ljudima željnim glasnih refrena, znoja i sirove koncertne energije. Dvije pozornice radile su bez predaha, a izmjene bendova bile su toliko brže da gotovo nije bilo vremena ni za predah, ni za tišinu.

Osam bendova izmjenjivalo se tijekom večeri, svaki donoseći svoj dio priče i energije, ali zajedno su stvorili jedinstvenu cjelinu, slavlje punk rocka koje je povezivalo generacije. Od prvih taktova pa sve do duboko u noć, atmosfera nije padala. Publika je pjevala, skakala i živjela svaku pjesmu, dok su bendovi na pozornici uzvraćali jednakom mjerom, bez zadrške i bez kompromisa. Na pozornicama Polupanog Lončića izmijenili su se redom: Socijalna Služba, Gužva u 16-ercu, OSA, ignor, Petar Punk, Six Pack, Fraktura Mozga i Mašinko.

Polupani Lončić nije bio samo koncert, nego iskustvo, večer u kojoj su pjesme koje su obilježile odrastanja mnogih ponovno dobile svoj puni smisao, ali i dokaz da scena i dalje ima snagu, svježinu i glas koji se čuje daleko izvan zidova kluba.

Organizatori Dostave Zvuka objavili su dobru vijest za sve koje su bile dio ove priče, kao i za one koje su propustili, a to je već najavljeno i drugo izdanje. Polupani Lončić vraća se u Klub Boogaloo 24. travnja 2027. godine , uz obećanje još jedne večeri bez stajanja.