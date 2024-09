"We are not made of sugar" u Galeriji SC

Otvorena je izložba We are not made of sugar autorica Dore Fodor i Ive Peruči. Izložbu pogledajte do 9. rujna, radnim danom od 12 do 20 sati.

Život, odnosno životni procesi odvijaju se u fazama - započinju kreacijom ili rođenjem, trajukroz konzumaciju i rast, te završavaju raspadanjem i konačnim nestankom. Procesi razgradnje i propadanja stvaraju uvjete za novi život. Nestajanje jednog tijela, oblika ili materije omogućava postojanje drugog, tvoreći kružnu međuovisnost života na Zemlji.

Kultura današnjice zazire od procesa starenja, razgradnje i propadanja. Ta se fobija očitava u dominantnim narativima i sustavima, fokusiranima na neprestani rast, proizvodnju i konzumaciju, tabuizirajući pritom dekompoziciju i nestajanje. Zanemarivanje ove vitalne faze otežava nam prirodno inherentnu cikličnost, te samim time i održivost u vremenu.

Prostorno-zvučna instalacija We Are Not Made of Sugar tematizira procese starenja i nestajanja kao neosporne dijelove samog postojanja. Upravo je trulež utroba života, raspadanje koje oslobađa prostor za svaku sljedeću fazu. Promatrajući važnost i ljepotu procesa degradacije i nestanka, mijenja se doživljaj svijeta te nas samih, onoga što nam prethodi kao i onoga što ostavljamo za sobom.

Koristeći šećernu vatu, materijal koji već od samog svog nastanka polako nestaje, pretapa se i mijenja oblik, autorice istražuju fascinaciju efemernim povlačeći paralelu s ljudskim tijelom - materijom koja se također, kroz svoje postojanje, kontinuirano transformira i troši. Neposredna percepcija raspadanja šećerne instalacije osvještava njezinu temporalnost i kraj, odnosno transformaciju. Šećerna vata, kao i tijelo, vraćaju se postepeno u svoje prvotno stanje te postaju plodno tlo za ponovnu kreaciju.

Uvođenjem imersivne zvučne kulise sačinjene od zvuka raspadanja kristala šećera, kao i mogućnosti sudjelovanja promatrača u procesu dezintegracije same instalacije, dodirom ili čak kozumacijom iste, naglašeno je sveobuhvatno pripadanje. Proces razgradnje senzorički se prelijeva na čitav prostor i promatrača, postaje sveprisutan i neizbježan, te preuzima oblik ljepote i divljenja. Svako pojedino biće istovremeno transformira i biva transformirano svojom okolinom.

O AUTORICAMA:

Vokalistica i audio-vizualna umjetnica Dora Fodor te arhitektica i umjetnica Iva Peručić surađuju od proljeća 2022. godine u formi interdisciplinarnog tima te razvijaju nekoliko umjetničkih instalacija. Dora se u svom umjetničkom radu primarno bavi zvukom i izvedbom kroz motive društvenih procesa, dok su Ivin fokus prostorne instalacije, njihova promjenjivost i interakcija s publikom. Njihove vještine nadopunjavaju se u sferi apstraktnog i konkretnog, vidljivog i nevidljivog te misaonog i izvedbenog.

Dora Fodor je vokalistica, izvođačica i audiovizualna umjetnica. Rođena je 1993. u Zagrebu gdje je diplomirala Modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, a zatim magistrirala Nove medije, Akademije likovnih umjetnosti. Pohađala je srednju glazbenu školu Fran Lhotka u Sisku, smjer operno pjevanje gdje se ujedno i po prvi puta susreče sa istraživanjem vokalnih struktura i tehnika. Njezino primarno umjetničko polje interesa je istraživanje društvenih i emocionalnih situacija, reakcija i odnosa, te prevođenje i pohranjivanje tih procesa u glasovne/zvučne strukture. Svojim radovima pristupa interdisciplinarno, kako kroz suradnje iz drugih umjetničkih područja tako do suradnji i izučavanja unutar nauka psihologije, antropologije, sociologije, fizike i računarnog programiranja. Glazbeno iskustvo gradila je kroz improelektronski duo NTWave ft FEN, te mnoge eksperimentalno improvizacijske sastave. Dosadašnja prisustvovanja imala je na Indirekt festivalu, Multimedijalnom festivalu Project Ilica, umjetničkoj galeriji Lazaretti, Aquarius Club, LUZ Festival, Reunited Festival, Club Szabadkikoto (Pečuh), Galerija Greta, Klub Kset, Galerija Prozori, Klub Močvara, Palm64, Muzej prekinutih veza, Eksperimentalno zvučno događanje Gibanja, Sounded Bodies Festival, Ateljeri Žitnjak, Galerija Knifer, Garaža Kamba, Vector Hack Festivalu, Pogon Jedinstva, VN Galerija, itd.

Iva Peručić je arhitektica i urbanistica, s magisterijem iz Arhitekture i Urbanizma sa Sveučilišta u Zagrebu. Njezino profesionalno iskustvo započinje s praksom u De Architekten Cie u Amsterdamu, nakon čega je uslijedio rad u Studiju 3LHD u Zagrebu. Od 2017. godine vodi vlastiti studio, GROW Studio, fokusirajući se na inovativna i održiva rješenja te prirodno građenje. U svom radu naglašava međuovisnost i jednostavnost suživota čovjeka s prirodom. Osim na području arhitekture Iva se posvećuje aktivnom angažmanu u ekološkim i umjetničkim inicijativama. Suosnivačica je ekološke udruge Zeleno Jato (2018), umjetničkog kolektiva Paprat Kolektiv (2020) i socio-umjetničke udruge Beton (2021). Njezin rad se može smjestiti na marginu arhitekture, umjetnosti i ekologije, s postignućima na raznim natjecanjima i izložbama. Prepoznata je za svoj rad na 50. Zagrebačkom salonu arhitekture, te umjetničkim i dizajnerskim festivalima poput Design Districta Zagreb i Okolo/Around. S Paprat Kolektivom, izlagala je radove na 35. Salonu mladih u Zagrebu i na rezidenciji Magic Carpets u Guimaraesu, Portugal. Trenutno završava intedisciplinarni poslijediplomski studij Urbanih studija u Rijeci, te sudjeluje na manifestaciji European Capital of Culture 2024 u Estoniji.