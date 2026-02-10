Vrijeme je za luftanje glave

Već je drugi mjesec nove godine i već je većini ljudi dosta svega - em gluposti u svijetu, em gluposti na poslu... a možda i doma... i što sad?!

Nakupljeni stres i svi osjećaji koji nas opterećuju, kao što su bijes i sumnja u sebe, utječu na psihu i treba ih kanalizirati, očistiti mozak kako bismo mogli zdravo razmišljati i funkcionirati.

Ovo su jednostavni koraci pomoću kojih možemo napraviti detoks misli.

Osnažite emocionalne veze s drugima - svoje misli možete očistiti tako da promijenite okruženje. Njegujte prijateljske odnose, stvarajte nova prijateljstva. Kada svoje osjećaje izrečete na glas, nekome se povjerite, omogućavate mozgu da ih procesuira na novi način. Kada se povjerite nekome dozvoljavate si da budete ranjivi. Iako ranjivost nije nimalo ugodno stanje, ono namo pomaže da ostvarimo mentalno blagostanje.

Očistite fizički prostor - detoksikacija misli ne podrazumijeva samo čišćenje iznutra, nego i izvana. Očistite stan, napravite reda u radnom prostoru, riješite se svih onih stvari koje ne koristite. Ugasite mobitel na par sati, budite sami sa sobom. Otiđite negdje u prirodu. Sve ovo ima velike dobrobiti za mentalno zdravlje.

Pokrenite se - vaše tijelo osjeća vaše misli. Kada ste psihički napeti, napeta su i ramena, stišćete usnice i šake, tijelo je u grču. Zato je bitno obratiti pažnju na tijelo. Dobro se istegnuti, otići na masažu, početi se baviti sportom, ovladati jednostavnim tehnikama disanja.

Prakticirajte svjesnost - u žrvnju svakodnevice često zaboravljamo obratiti pozornost na svoje osjećaje i potrebe, što je vrlo bitno za mentalno zdravlje. Tijelo nam cijelo vrijeme šalje direktne i jasne informacije o našem mentalnom stanju, no mi ih najčešće ignoriramo. Zato treba zastati i osluhnuti tijelo - promotriti kako se osjećamo, jesmo li napeti u ramenima, je li nam lice u grču, koliko brzo srce kuca, jesu li nam noge nemirne? Isto tako treba promitriti misli. Dobra tehnika za 'skeniranje' sebe je da sjednete na kauč, ruke položite na bedra, zatvorite oči i krenete od nožnih prstiju do vrha glave promatrati kako se osjećate. Obratite pozornost na svaki dio tijela.

Vježbajte suosjećanje prema sebi - paleta ljudskih osjećaja je široka. Uz lijepe emocije u nju spadaju i ljutnja, tuga, bijes, anksioznost. Sve ono što nas uznemiruje. Prva rekacija na njih je također prirodna - pokušat ih izbjeći. No, na dobitku smo kada osvijestimo te osjećaje jer nam oni ukazuju kojim smjerom da idemo i što nam treba. Negativne osjećaje jednostavno treba prihvatiti kao dio ljudskog iskustva, umjesto da ih potisnemo pa iskoče kasnije u još intenzivnijem obliku. Najbolji način da razvijete suosjećanje prema sebi i prihvatite sebe je da svoje osjećaje tretirate kao da su osjećaji vašeg bliskog prijatelja, što znači da ćete se prema njima odnositi sa suosjećanjem, podrškom, razumijevanjem i ljubavlju. Krivnje i ljutnje oslobodt ćemo se samo ako prihvatimo sebe.

Svih pet koraka vrlo je jednostavno ukomponirati u svakodnevni život. Odvojite malo vremena za sebe kako biste bili bolji i sebi i drugima, to stvarno nije pretjerano teško napraviti sve što smo rekli...