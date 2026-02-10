Što je bolje protiv mučnine

Kad traže olakšanje, mnogi prvo posegnu za prirodnim rješenjima, a đumbir i metvica među najpoznatijima su kad je riječ o "smirivanju želuca", piše Health.com.

Đumbir u prednosti zbog više ispitivanja

I đumbir i metvica mogu pomoći, ali znanstveni dokazi ipak više idu u korist đumbira. Istraživanja su potvrdila da može ublažiti mučninu u trudnoći (poznatu kao jutarnja mučnina) te mučninu koja se javlja nakon operacija i tijekom kemoterapije.

Metvica također može biti korisna, posebno kad je mučnina povezana s probavnim smetnjama poput nadutosti i plinova, no za druge situacije dokaza ima manje. U praksi, najbolji izbor često ovisi o uzroku mučnine i tome kako tvoj organizam reagira.

Kako đumbir djeluje protiv mučnine

Točan mehanizam djelovanja đumbira još nije do kraja objašnjen. Pretpostavlja se da aktivni spojevi, gingeroli i šogaoli, mogu pomoći tako što ubrzavaju pražnjenje želuca, smanjuju upalu u probavnom sustavu i utječu na receptore uključene u prijenos signala mučnine prema mozgu.

Đumbir je posebno dobro istražen kod mučnine u trudnoći - pokazao se učinkovitijim od placeba i malo boljim od vitamina B6. Kad je riječ o povraćanju, rezultati nisu uvijek jednako dosljedni. Jedan pregled studija na pacijenticama s rakom dojke pokazao je da đumbir može smanjiti osjećaj mučnine, ali ne nužno i učestalost povraćanja.

Sve u svemu, ako imate takve probleme, napravite si čaj od đumbira...